Urlaub an der Nordsee: Frust und Tränen! Familie erlebt im Urlaub, was niemand erleben will

Viele Familien entscheiden sich für einen Urlaub an der Nordsee, um zu entspannen und gerade mit kleineren Kindern nicht weit reisen zu müssen. Während die Erwachsenen das seichte Meeresrauschen und ein gutes Buch in der Sonne genießen, wird ihren Sprösslingen nach der hundertsten Sandburg schnell langweilig. Um dem vorzubeugen, sollte ein Kinderfest am Meer die kleinen Urlauber auf Trab halten, doch plötzlich kam alles anders als gedacht.

Statt strahlenden Kinderaugen und jede Menge Spaß gab es nämlich Frust und Ärger. Etliche Eltern machen darauf hin in den sozialen Netzwerken ihrem Unmut Luft. Das steckt dahinter.

Urlaub an der Nordsee: Eltern in Aufruhr

Wattwanderungen, Leuchtturmbesichtigungen oder ein ganzer Tag im Strandkorb – die Aktivitäten, die Reisende in ihrem Urlaub an der Nordsee in Büsum erleben können, sind vielfältig. Für die kleineren Touristen hat sich die Gemeinde in Schleswig-Holstein etwas ganz Besonderes überlegt: Ein Kinderfest mit der ein oder anderen Filmfigur in Lebensgröße. Doch der Traum vom Abenteuer entwickelte sich für viele Familien kurzerhand zum absoluten Albtraum. „Viele Familien verließen das Event verärgert, und zahlreiche Kinder gingen mit traurigen Gesichtern nach Hause“, erklärt unser Partnerportal „MOIN.de“.

Das Highlight des Tages sollte eigentlich ein Auftritt des beliebten Elefanten Benjamin Blümchen werden. Die großen Ohren und die auffallende Kleidung der Hörspiel- und Zeichentrickfigur in echt zu sehen, sollte die Kinderaugen strahlen lassen. Doch „Benjamin Blümchen war nur für einen Sekundenbruchteil zu sehen, bevor die Kinder angewiesen wurden, weiterzugehen“, heißt es bei „MOIN.de“ weiter. Kurzerhand machen etliche Eltern ihrem Ärger über den Reinfall in ihrem Urlaub an der Nordsee im Netz Luft.

„Weinende Kinder und chaotische Organisation“ beschreiben viele Eltern die Situation auf dem Kinderfest. Fest steht: So hatten sich viele ihren Urlaub an der Nordsee wohl nicht vorgestellt.

