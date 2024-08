Urlaub auf dem Campingplatz: Stellplatz-Regel sorgt für ordentlich Ärger – „Ewige Diskussion“

Die Urlaubssaison ist in vollem Gange. Während die einen schon längst im Flieger gen Süden sitzen und sich andere in Wellnesshotels verwöhnen lassen, so ist auch der Urlaub auf dem Campingplatz eine beliebte Option. Im Jahr 2023 wurden rund 42,3 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen gezählt – was für eine Summe! Die haben sich auf die knapp 3.000 Campingplätze hierzulande verteilt.

Dass es bei den vielen Plätzen auch viele Unterschiede gibt, ist dabei wenig überraschend. So gelten auf jedem Campingplatz teilweise andere Regeln. Eine davon betrifft das Aufstellen von Zelten oder Wohnwagen. Das geht nämlich nicht überall! Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet über diese Regelung, die eine wilde Diskussion zwischen Campingfreunden auslöst.

Urlaub auf dem Campingplatz: Wohnwagen verboten?

Die Camping-Community in den sozialen Medien ist riesig und gerade auf Facebook gibt es zahlreiche Gruppen, in denen Tipps, Empfehlungen und Erfahrungen ausgetauscht werden. In einer dieser Gruppen sorgte eine ungewöhnliche Stellplatzregel für viel Unverständnis. Ein Mann teilte ein Foto von einem Aushang der Gemeinde „Markt Oberelsbach“ an einem Stellplatz. Dort steht schwarz auf weiß: Wohnmobile und Wohnwagen dürfen hier ausdrücklich nicht abgestellt werden, wie „MOIN.DE“ berichtet.

Wichtig ist auch zu erwähnen, dass es sich nicht um einen offiziellen Campingplatz handelt. Mit Stellplatz ist ein Platz gemeint, der eher einem normalen Parkplatz ähnelt und auf dem Camper nicht länger als drei Tage stehen dürfen. Unter anderem für Durchreisende, die einen kurzen Übernachtungsstopp einlegen möchten, sind solche Plätze ideal, nicht gerade für langfristige Urlaube auf dem Campingplatz. Wohnwagenfahrer müssen diesen Platz allerdings meiden. Genau das stieß in dieser Gruppe auf Unverständnis.

„Warum werden wir hier eigentlich immer außen vorgelassen? Unser Wohnwagen bietet alles, was ein Wohnmobil ausmacht? Auto kann man ja woanders abstellen?“, schreibt der Camping-Freund unter den Beitrag, der einfach nur Urlaub auf dem Campingplatz machen wollte. In den Kommentaren wurde daraufhin über die Gründe des ungewöhnlichen Verbots gerätselt, die du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ nachlesen kannst.