Simone reist zum Urlaub an die Ostsee – es ist ihr letzter Ausflug ans Meer

Die wärmeren Frühlingstemperaturen machen derzeit bei vielen ultimativ Lust auf Urlaub. Wer in der Nähe einer beliebten Reiseregion – etwa rund um die Ostsee oder Nordsee wohnt – kann sich auch spontan einen Kurztrip übers Wochenende gönnen und die Sonnenstunden am Meer ordentlich genießen.

Doch schon im Februar zog es Simone aus Berlin zum Urlaub an die Ostsee. Mit ihrer Tochter im Gepäck reiste sie nach Usedom, um nochmal das Meer zu sehen. Es sollte das letzte Mal werden, dass sie der Ostsee so nahe kam.

Urlaub an der Ostsee wird zur letzten Reise

Denn mit dem Ostseetrip erfüllte sich die Berlinern einen letzten Wunsch. Simone ist unheilbar krank. Gemeinsam mit dem Team des ASB-Wünschewagens und ihrer Tochter löste sie im Februar ihre Wunschfahrt nach Zinnowitz auf der Urlaubsinsel Usedom ein.

+++ Urlaub an der Ostsee: Mann legt Köder aus – Video deckt Perfides auf +++

Hier sollte die schwerkranke Frau und ihre Tochter noch einmal letzte gemeinsame Erinnerungen im Urlaub an der Ostsee schaffen. Für kurze Zeit konnten sie den traurigen Weg, der ihnen noch bevorstehen würde, sogar hinter sich in Berlin lassen. „Wenn man im Februar in Zinnowitz auf der Seebrücke steht, dann bläst der Wind oft kräftig und weht für einen Moment alle Sorgen und alle Traurigkeit weg“, schrieb es am Mittwoch (5. März) das ASB-Team aus Berlin. Dabei durfte auch ein Highlight nicht fehlen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Letztes Fischbrötchen am Meer

Denn für viele Ostsee-Fans gehört es wie das Amen in der Kirche auch zum Urlaub dazu, ein Fischbrötchen am Meer zu genießen. Gesagt, getan! „Dank unseres ASB-Wünschewagens wurde dieser Wunsch für die Familie Wirklichkeit“, so das Team des Arbeiter-Samariter-Bundes aus Berlin.

Noch mehr News rund um den Urlaub an der Ostsee und Nordsee:

Die Erinnerungen an den letzten gemeinsamen Ostsee-Urlaub wurden sogar für Simones Tochter für die Ewigkeit konserviert. „Als Erinnerung an diesen besonderen Tag gibt es nun ein liebevoll gestaltetes Fotobuch, das die schönsten Momente festhält“, ist nun bei Instagram zu lesen.