Urlaub an der Ostsee: Dramatische Prognose! Küsten-Orte stehen vor Untergang

Im Urlaub an der Ostsee mal wieder so richtig zur Ruhe kommen, die Natur genießen und den Alltagsstress für eine Weile hinter sich lassen. Das Meer, die Sandstrände und die kleinen Örtchen an der Ostseeküste machen es den Urlaubern leicht, all das hier in ihrer Auszeit zu genießen.

Und auch die Menschen, die nicht nur Urlaub an der Ostsee machen, sondern das ganze Jahr über hier leben, wissen die Schönheit dieser Gegend Deutschlands zu schätzen. Eine düstere Prognose wirft nun jedoch ihren Schatten über diese Region.

Urlaub an der Ostsee in Gefahr

Dass es passieren kann, das weiß man schon immer. Dass es passieren wird, weiß man auch schon lange. Doch dass dieses dramatische Szenario schon so bald und so heftig anstehen soll, das bereitet neuen Grund zur Sorge. Ein Forscherteam hat eine neue düstere Prognose präsentiert und den Anstieg des Meeresspiegels – auch an der Ostsee – um einiges nach oben korrigiert. Doch damit nicht genug.

Forscher von der „Nanyang Technological University“ in Singapur und der „TU Delft“ in den Niederlanden sind zu dem Ergebnis gekommen, dass der Anstieg des Meeresspiegels um bis zu 90 Zentimeter höher ausfallen könnte als bisher angenommen.

Der Weltklimarat „IPCC“ prognostiziert bislang einen Anstieg des Meeresspiegels zwischen sechzig Zentimetern und einem Meter bis zum Jahr 2100. Doch wenn die Menschen den Klimawandel nicht weiter eindämmen – so sagt es das niederländische und singapurische Forscherteam – wird der Meeresspiegel (mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent) um bis zu 1,90 Meter ansteigen.

Auswirkungen schon jetzt deutlich spürbar

Der Anstieg des Meeres ist in den Küstenregionen Deutschlands schon seit Jahren ein Problem. Wer hier lebt oder gerne Urlaub an der Ostsee macht, dürfte die immer dünner werden Strände und die immer heftiger werdenden Stürme an der Küste Deutschlands bemerkt haben.

Das Verschwinden von Küstenregionen ist auch auf der ganzen Welt schon länger zu beobachten. So etwa in Australien, Florida (USA) und Spanien. Auch große Teile der deutschen Ostseeküste sollen hiervon betroffen sein, darunter beliebte Regionen wie Warnemünde oder das Fischland Darß, wo viele Menschen jährlich ihren Urlaub an der Ostsee verbringen.