Nach Rügen ist Usedom die zweitgrößte Insel Deutschlands. Die Insel an der Pommerschen Bucht hat 76.500 Einwohner. Sie ist zum Großteil Deutsch, jedoch ist auch ein Teil im Osten von ihr bereits polnisch. Gelegen an der Ostsee ist sie ein absoluter Touristenmagnet.

Urlaub an der Ostsee: Touristen auf Usedom wütend – „Alles unverständlich“

Mittlerweile ist der Urlaub an der Ostsee wieder überall möglich. Und während in Deutschland viele Hotels und Ferienhäuser auch für Gäste aus anderen Bundesländern öffneten, war das nicht überall so.

Urlaub an der Ostsee: Ärger auf Usedom Foto: imago/Leo

Das hat insbesondere Feriengäste, die nach zum Urlaub an der Ostsee nach Usedom fahren wollten, massiv verärgert. Davon berichtet unser Partnerportal MOIN.de

Urlaub an der Ostsee: Eine Nachricht enttäuscht viele Touristen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotoagentur Nordlicht

Urlaub an der Ostsee: Menschen auf Usedom irritiert – „Alles unverständlich“

Urlaub auf der Ferieninsel Usedom ist vorerst nur für Bewohner aus Mecklenburg-Vorpommern möglich. Viele Touristen, die eigentlich einen Aufenthalt dort für den Sommer geplant hatten, wurden von den jüngsten Ankündigungen des Landes sehr enttäuscht.

Das ist Usedom:

Insel in der Ostsee

Befindet sich im äußersten Nordosten von Deutschland

Die Insel hat zwei Grenzübergänge nach Polen

Usedom ist die zweitgrößte Insel Deutschlands

Die größte Stadt auf der Insel ist Swinemünde (Polnische Seite)

Der Urlaub an der Ostsee sorgt für Ärger. Foto: IMAGO / Rolf Zöllner

Der Grund: Die Inseln Usedom und Rügen sowie der Rest des Landes dürfen noch bis zum 7. Juni keine Gäste empfangen. Eine schrittweise Lockerung kommt erst bald – und dann dürfen zunächst auch nur Bewohner aus dem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern anreisen.

++ Urlaub an der Ostsee: Neue Touri-Attraktion auf Usedom missfällt vielen – „Sieht grauenvoll aus!“ ++

Übernachtungstourismus von außerhalb soll ab dem 14. Juni wieder möglich sein.

Bevor der Urlaub an der Ostsee richtig losgehen kann, sind einige Regeln zu beachten. Viele Touristen blicken da nicht mehr durch. Foto: IMAGO / BildFunkMV

Urlaub an der Ostsee: Touristen sind sauer

Und das löst bei einigen Touristen großen Unmut aus! Eine Frau schreibt wütend: „Alles unverständlich. Bei diesem geringen Inzidenzwert! Campingplatz wurde auch abgesagt. Die armen Gastronomen hätten das Geschäft dringend gebraucht.“

Urlaub an der Ostsee: Einigen Touristen ist auf Facebook der Kragen geplatzt! Foto: IMAGO / Leo

Sie kritisieren auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für das Vorgehen. Diese und noch einige weitere Reaktionen enttäuschter Touristen findest du auf „MOIN.de“. Hier >>> kommst du zu dem Artikel. (cf)

