Urlaub an der Ostsee: Frau entfernt Riesen-Klotz vom Strand – klare Warnungen folgen sofort

Vor dem Urlaub steigert sich die Vorfreude, nach dem Urlaub bleibt aber meist nur die Erinnerung an die zurückliegenden Tage. Da nimmt man mit, was man kriegen kann. Viele Reisende, die einen Trip an die Ostsee machen, nehmen sich vom Strand gerne ein Erinnerungsstück mit. Sei es eine Muschel, etwas Sand oder ein schöner Stein.

Zu Hause wird er zum Deko-Element und erweckt jedes Mal beim Anschauen ein Gefühl von Entspannung und Ruhe, so wie zurzeit an der Ostsee eben. Doch sollten Urlauber nicht immer so schnell zugreifen. Diese Erfahrung macht nun auch diese Reisende, die mit unserem Partnerportal „MOIN.DE“ über einen überraschenden Fund am Strand von Fehmarn gesprochen hat.

Urlaub an der Ostsee bringt spektakulären Fund

Was ist das denn für ein Monstrum? Beim Spaziergang am Strand der Ostsee-Insel Fehmarn machte ein Paar zuletzt einen irren Fund. „Mein Verlobter ist mit seiner Mutter am Strand Marienleuchte ein paar Meter spaziert und hat dieses Prachtstück im Wasser gefunden“, berichtet eine Frau im Interview mit „MOIN.DE“.

Dabei handelte es sich doch tatsächlich um einen mehrere Kilogramm schweren Hühnergott. Was soll das sein, fragst du dich? Das ist die Bezeichnung für einen Feuerstein mit einem Loch in der Mitte. Dieser besondere Name kommt nicht von ungefähr. Solche Gebilde haben etwas Göttliches an sich. Denn bisher weiß niemand, wie sie ihre Form bekommen. Es ist ein Mysterium, das noch darauf wartet, irgendwann vom Menschen gelöst zu werden.

Urlaub an der Ostsee: Ist das überhaupt erlaubt?

Der große Feuerstein dürfte sich als Dekoration in der Heimat und als prachtvolles Erinnerungsstück an den gemeinsamen Urlaub auf Fehmarn sicherlich gut machen. Doch ist das überhaupt erlaubt? Da sind sich die Kritiker uneinig. Einige meinen, es sei aus Naturschutzgründen sogar verboten.

So erlauben manche Gemeinden lediglich das Mitnehmen kleinerer Steine, aus Naturschutzgebieten darf überhaupt nichts mitgenommen werden. Und so ein Koloss fällt sicherlich unter Beschränkungen. Was das Paar nun mit dem Stein vorhat, liest du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“.