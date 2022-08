Was sind die Unterschiede zwischen Nord- und Ostsee?

Nordsee vs. Ostsee: Das unterscheidet beide voneinander

Urlaub an der Ostsee: DAS schreckt Reisende ab – „Wesentlich weniger Anrufer“

Immer mehr Menschen stornieren oder meiden einen Urlaub an der Ostsee komplett!

Viele Touristen trauen sich derzeit in ihrem Urlaub an der Ostsee nicht ins Wasser. Der Grund dafür ist tatsächlich ernst.

Urlaub an der Ostsee: Touristen haben DAVOR Angst

Das massenhafte Fischsterben in der Oder macht sich nun auch auf den Tourismus an der Ostsee bemerkbar. Die Oder mündet in das Stettiner Haff, das mit der Ostsee vor Usedom verbunden ist, und durch das die deutsch-polnische Grenze verläuft.

Urlaub an der Ostsee: Düstere Zeiten! Menschen meiden den beliebten Urlaubsort. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Ingo Wächter

Touristen haben Angst, dass verseuchtes Wasser nun auch die Ostsee erreicht. Dirk Klein von dem Hotel Haffhus, weiter östlich in Ueckermünde, sagte gegenüber „t-online“: „Wir haben wesentlich weniger Anrufe. Diejenigen, die Termine anfragten, fragten vermehrt nach der Möglichkeit, zu baden und nach Stornierungsbedingungen.“

Auch andere Tourismusbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern berichten, dass immer mehr Reservierungen gecancelt werden.

Urlaub an der Ostsee: Umweltminister gibt vorerst Entwarnung

Anlässlich der Umweltkatastrophe wurden in dem Kleinen Haff, dem deutschen Teil des Stettiner Haffs, Wasserproben entnommen., Es gebe „keine toten Fische“ in seinem Bundesland, sagte der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, am Freitag bei der Vorstellung erster Ergebnisse.

Die Ursache für das Sterben der Fische sei jedoch weiterhin noch völlig unklar. Auch die Proben hätten keine neuen Erkenntnisse gebracht: „Sie zeigen keine Auffälligkeiten“, so der SPD-Politiker.

Behörden raten aktuell aber weiterhin davon ab, in dem Stettinger Haff Baden, Angeln oder Fischen zu gehen. (cg)