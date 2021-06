Urlaub an der Ostsee: Mann glaubt es nicht – „Was hier abgeht, ist mehr als ignorant“

Endlich wieder Urlaub an der Ostsee! Die Corona-Zahlen sind niedrig, die Menschen zieht es an den Strand. Gerade die Ostsee-Inseln sind eine beliebte Anlaufstelle. Doch damit hat auch der Ärger begonnen. Ein Mann hat auf Fehmarn etwas erlebt, was ihn sehr aufregt.

„Was hier abgeht, ist mehr als ignorant“, schreibt er bei Facebook über seinen Urlaub an der Ostsee. Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet über den Vorfall.

Urlaub an der Ostsee: Der Mann kann nicht glauben, was er erlebt hat. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Urlaub an der Ostsee: Mann macht unfassbares Erlebnis

Statt in Ruhe zu entspannen, treibt den Mann der Ärger um. „Ich muss hier mal was los werden“, so seine Worte. Und weiter: „Bin selber Radfahrer, aber was dieses Jahr hier abgeht, ist schon mehr als nur frech und ignorant.“

------------------------------------

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

------------------------------------

Demnach hätten Radfahrer an den alten Eisenbahnschienen nicht abgebremst - dabei laufen dort auch Fußgänger. Er als Autofahrer sei im Schritttempo gefahren und hätte vorsichtshalber gehupt. „Da schießen vier Radfahrer (E-Bike), ohne abzubremsen vorbei. Wir mussten in die Eisen gehen und mussten uns lautstark an Pöbel lassen. Was stimmt mit den Leuten nicht?“, fragt der Mann.

Das Verhalten von Radfahrern sorgt derzeit für Ärger auf Fehmarn. (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

Dass es sich bei der erlebten Situation nicht um einen Einzelfall handelt, stellt er schließlich klar. Denn nach seinen Schilderungen gibt es auf Fehmarn öfters Ärger mit rücksichtslosen Radfahrern. Auf der Arbeit im Restaurant „Zum Haifisch“ würden täglich Radfahrer ein Schild ignorieren, auf dem steht: „Kein Radweg! Achtung Kellner!“, so der Mann.

Urlaub an der Ostsee: Viele Reaktionen auf Vorfall

Er fragt sich: „Warum kann man sich nicht an Regeln halten? Was ist daran so schwer?“ Mit Corona hätten doch alles schon genug Sorgen und Probleme am Hals. Da müsse man anderen doch noch nicht so etwas wie die Nichtbeachtung der Verkehrsregeln aufhalsen. Viele Facebook-Nutzer reagierten auf den Beitrag. Was sie dazu sagen, kannst du auf MOIN.de nachlesen. (nk)

