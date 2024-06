Urlaub an der Ostsee: Currywurst für 16 Euro – Preis-Explosion an der Küste

Currywurst, Pommes, Mayo – es ist DER Imbiss-Klassiker schlechthin. Im Ruhrpott und in Berlin seit Jahrzehnten absoluter Kult, aber auch im Rest von Deutschland gehört der deftige Snack mittlerweile fast schon zum Standart-Repertoire jeder Imbiss-Bude.

Auch die Regionen an der Ostsee bilden da keine Ausnahme. Man muss es sich nur vorstellen: Bei bestem Wetter auf einer Bank am Strand sitzen, den Blick aufs Meer gerichtet, und in der Hand eine Pappschale mit leckerer Currywurst – besser kann ein Urlaub an der Ostsee doch gar nicht aussehen, oder?

Nun ja, das hängt nicht unerheblich davon ab, wie viel man für die Currywurst bezahlt hat. Unser Partnerportal MOIN.DE hat sich die Preise einmal genauer angeschaut.

Urlaub an der Ostsee: Preis-Hammer bei Currywurst

Es ist ein Preis, bei dem einem fast die Augen aus dem Kopf fallen: 16 Euro für Currywurst mit Pommes! Gut, so viel kostet das Gericht in der „Beach Lounge“ des „Maritim Hotel“ in Timmendorfer Strand. Klingt etwas nobler als eine gewöhnliche Imbissbude. Dennoch sind 16 Euro für den kultigen Snack eine ordentliche Hausnummer.

Aber wer mal einen Blick auf die anderen Speisekarten anderer beliebter Urlaubsziele an der Ostsee wirft, der merkt: Ein zweistelliger Preis für Currywurst mit Pommes ist keinesfalls eine Seltenheit!

Kaum Currywurst unter 12 Euro

Currywurst und Pommes unter 12 Euro? In vielen Restaurants an der Ostsee kaum denkbar. Wer hier Geld sparen will, muss sich wirklich nach kleineren Imbiss-Buden oder Snack-Bars umschauen, um bei den „gängigen“ Preisen zwischen 6 und 9 Euro zu landen.

Warum die Preise für den beliebten Imbiss-Klassiker derart angestiegen sind – und wo die Currywurst an der Ostsee besonders viel kostet