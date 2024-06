Urlaub an der Ostsee: Kleiner Fehler versaut Paar die Ferien – das kann jedem passieren

So schnell kann’s gehen. Ein kleiner Fehler und der ganze Urlaub ist im Eimer. Das ist kürzlich einem Paar passiert, das Urlaub an der Ostsee machen wollte. Ein Fauxpas und die ganze Reise stand von einem Moment auf den anderen auf dem Spiel.

Was diesem Paar widerfahren ist, könnte auch ganz leicht dir bei deinem nächsten Urlaub an der Ostsee passieren, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet. Also aufgepasst!

Urlaub an der Ostsee: Paar erlebt wahren Albtraum

Der Sommer ist die beste Jahreszeit für einen Urlaub an der Ostsee. Dann kann man die kühle Brise und den wunderschönen Sandstrand erst richtig genießen. Doch nicht immer verspricht die Reise das, was die Vorfreude bereits ausgemalt hat. So sollten Reisende trotz aller Euphorie einen kühlen Kopf bewahren.

Nach dem Buchen einer Ferienwohnung in Heringsdorf auf der Ostseeinsel Usedom war ein Paar voller Vorfreude losgefahren, um die erste Nacht in der Unterkunft zu verbringen. Doch kam es gar nicht erst dazu. Denn noch vor der Ankunft am Zielort sollten die Reisenden eine üble Entdeckung machen.

Urlaub an der Ostsee: Vorsicht beim Fahren mit Navi

So sollte das Paar vor Ankunft den Hausmeister kontaktieren, damit der die beiden reinlassen sollte. Doch als es durchklingelte und die aktuelle Adresse durchgab, stand der Hausmeister auf dem Schlauch. Wo waren die Urlauber?

Wie sich dann herausstellte, hatten die Reisenden die falsche Adresse eingegeben und waren komplett in die entgegengesetzte Richtung gefahren – und das 450 Kilometer weit! Statt in Mecklenburg-Vorpommern kam das Paar in Schleswig-Holstein raus. So war die erste Nacht in der gebuchten Unterkunft natürlich dahin. Doch sollte die Geschichte noch ein gutes Ende nehmen, wie „MOIN" berichtet.