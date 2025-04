Urlaub an Ostern: Bitter! Diese Ziele laufen Deutschland den Rang ab

Das Osterfest steht kurz vor der Tür und für viele Familien heißt das auch, dass die Ferien und damit auch wieder die Urlaubszeit anstehen. Mittlerweile zieht es viele in dieser Zeit auch etwas weiter weg.

Es darf gerne etwas exotischer, außergewöhnlicher zugehen. Denn viele Deutsche machen nicht mehr unbedingt Urlaub im eigenen Land – sie verschlägt es immer weiter weg. Und ein Reiseziel dürfte dabei nicht sonderlich überraschen, denn in den vergangenen Monaten war es in aller Munde…

Überraschend: Dieses Reiseziel ist beliebt

Wie das beliebte Reiseportal „booking.com“ nun nämlich herausgefunden hat, sind vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate immer beliebter geworden bei den Deutschen. Hier sticht besonders Dubai heraus. Das zeigen die Suchdaten der Urlauber, die das Portal ausgewertet hat. Noch beliebter sind aber zwei andere europäische Städte: Auf Platz eins landet Paris und den zweiten Platz im Ranking belegt Amsterdam. Dubai befindet sich dicht dahinter auf dem dritten Platz.

Im Vergleich zum Vorjahr weist Dubai bei den Suchanfragen einen erheblichen Anstieg von 127 Prozent auf. Ob das wohl am Hype der Dubai-Schokolade liegt? In den vergangenen Wochen und Monaten war die Süßigkeit in aller Munde – kaum einer kam um die besondere Schokolade herum.

Doch auch andere Ziele sind an Ostern ziemlich beliebt. Ins Ranking haben es noch Barcelona, Wien und Prag geschafft. Mit ihrem bunten Treiben zählen sie nach wie vor zu den beliebtesten Reisezielen deutscher Urlauber. Aber auch Rom, Istanbul, Mailand und London landen noch in den Top Ten der meistgesuchten internationalen Ziele deutscher Reisender. Neben diesen Fernreisen ist und bleibt aber auch für viele Familien das eigene Land ein schönes Reiseziel.