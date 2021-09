Urlaub in Österreich: Ein Ausflug endete in einer Tragödie. (Symbolbild)

Urlaub in Österreich: Tragischer Gleitschirm-Unfall! Mann aus NRW stürzt 300 Meter in den Tod

Aus einem Abenteuer im Urlaub in Österreich wurde ein bitterer Alptraum.

Bei einem Flug mit dem Gleitschirm kam ein Mann bei seinem Urlaub in Österreich ums Leben.

Urlaub in Österreich: Tragisches Unglück während Gleitschirmflug

Ein Gleitschirmflieger aus Wesseling bei Köln ist in Österreich tödlich verunglückt.

Der 53-jährige erfahrene Pilot kam am Samstag nach Aussage eines Zeugen nach dem Start auf der Emberger Alm in Kärnten in Schwierigkeiten.

--------------------------------------------------------

Ein paar Fakten über Österreich:

ist ein Land in Mitteleuropa und Mitglied der EU

die Hauptstadt ist Wien, bezahlt wird in Euro

Gründung 976 n. Chr. als Markgrafschaft Ostarrichi

die Nationalhymne heißt „Bundeshymne der Republik Österreich“, bekannt auch als „Land der Berge, Land am Strome“

acht Bauten oder Landschaften gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe

--------------------------------------------------------

Er stürzte demnach trotz aktivierten Notschirms in einem Spiralflug unkontrolliert aus rund 300 Meter Höhe ab. Laut Polizei waren die Helfer rasch an Ort und Stelle, der Notarzt konnte aber nur den Tod des Mannes feststellen.

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Urlaub in Österreich: Unfall trotz guter Startbedingungen

Der Freizeitsportler war bei sehr gutem Flugwetter von einem behördlich genehmigten Startplatz für Para- und Hängegleiter aus gestartet. (neb mit dpa)