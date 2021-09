Urlaub an der Ostsee: Eine Entdeckung auf der Insel Fehmarn sorgt für Aufsehen. (Symbolbild)

Urlaub an der Ostsee: Touristen mit dem Fahrrad unterwegs, dann entdecken sie DAS – „Wirklich sehr traurig“

Statt Sommer und guter Laune, mussten Touristen, die ihren Urlaub an der Ostsee verbracht haben, einen ziemlichen Schock verdauen.

Auslöser war die Entdeckung zweier Radfahrer bei ihrem Urlaub an der Ostsee. Unser Partnerportal MOIN.de berichtet von der Aufregung auf der Insel Fehmarn.

Urlaub an der Ostsee: Anblick sorgt für gemischte Gefühle

Ein Ausflug in die Natur sorgte für zwei Urlauber auf Fehmarn eher für gemischte Gefühle. Eine Inselumrundung mit dem Fahrrad stand auf dem Plan. Dieser geriet allerdings ins Wanken, als die beiden Touristen eine unschöne Entdeckung machen mussten.

+++ Urlaub an der Ostsee: Was Menschen hier sehen, sorgt für Streit! „ Verschandeln die ganze Gegend!“ +++

Sie teilen ihre Erfahrung auf Facebook, wo kurzerhand eine regelrechte Debatte ausbricht. Und zwar handelt es sich um eine alte Kornmühle mitten in der Natur der Ostseeinsel. Aber statt sich Urlauber daran erfreuen können, stimmt der Anblick des Gebäudes eher traurig.

Das ist die Insel Fehmarn:

ist eine deutsche Ostseeinsel

nach Rügen und Usedom die drittgrößte Insel Deutschlands

gehört zum Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein

Hauptort und Verwaltungssitz der Insel ist Burg

wurde am 1. Januar 2003 durch eine Fusion aller damaligen Gemeinden der Insel gebildet

Urlaub an der Ostsee: Die Stimmung der Radfahrer wurde schnell getrübt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / imagebroker

Der Schnappschuss im Netz dokumentiert eine Mühle, die sichtlich in die Jahre gekommen ist. Das Dach ist beinahe zusammengestürzt und der Dachstuhl schaut auf einer Seite aus dem Gebäude heraus. Der weiße Anstrich lässt sich nur noch erahnen und bröckelt an einigen Stellen. Dafür haben die Radfahrer deutliche Worte: „Das ist wirklich sehr traurig“.

Urlaub an der Ostsee: Tourist macht vielversprechenden Vorschlag

Der Facebookbeitrag findet Anklang bei anderen Urlaubern an der Ostsee. Nach einer regen Diskussion über das alte Grundstück, macht ein Tourist einen verheißungsvollen Vorschlag. Was dahinter steckt, erfährst du in dem Artikel von unseren Kollegen bei MOIN.de (neb)