Paar will ein letztes Mal Urlaub in Österreich machen – es ist ein Abschied für immer

Von Bayern aus ist es nicht weit bis nach Österreich. Was liegt da näher, als im Nachbarland Urlaub zu machen? Das dachte sich auch ein Paar aus dem Allgäu. Es wollte noch einmal so gerne mit der Seilbahn auf den Berg Karren in Dornbirn fahren.

Doch aus eigener Kraft war es für das Paar nicht zu schaffen. Zum Glück gibt es da den Wünschewagen. Die Ehrenamtler haben das Paar nur zu gerne dort abgeholt und nach Österreich für einen letzten magischen Urlaub gebracht.

Paar macht letztes Mal Urlaub in Österreich

„Unsere heutige Wunschfahrt führte uns ins wunderschöne Allgäu nach Wangen, wo wir unseren Fahrgast im Calendula-Hospiz abholten“, teilen die Ehrenamtlichen Anfang September ihr neuestes Abenteuer. So warteten Eugen und seine Ehefrau Claudia schon ganz aufgeregt im Hospiz.

Eugen ist schwer an einem Lungenkarzinom erkrankt. Im Hospiz erleichtern ihm die Pflegerinnen und Pfleger seine verbleibende Zeit auf dieser Erde. Mit dieser Aussicht vor Augen hat sich der Patient noch einmal etwas gewünscht: seine Frau mit auf den Karren in Österreich zu nehmen und dort auf dem Gipfel nach der Seilbahnfahrt ein schönes Essen bei atemberaubender Aussicht zu sich zu nehmen. Weil das Paar vor zwei Jahren schon einmal dort war und den Ausflug in bester Erinnerung hat, will es gleich noch mal dorthin. Diesmal hilft der Wünschewagen dabei.

Paar erlebt letzten magischen Moment

Dank eines Parkplatzes direkt am Eingang zur Seilbahn ging es ohne Probleme gleich in die Gondel. „Ganz vorne sitzend genoss Eugen die Fahrt nach oben, liebevoll von seiner Frau gehalten. Die Freude war ihm deutlich anzumerken“, freuten sich auch die Ehrenamtler über das ein oder andere Lächeln in Eugens Gesicht.

Oben angekommen bot sich dem Paar aus Bayern ein fantastischer Anblick, sie „konnten sich gar nicht daran sattsehen“, bemerkten auch die Wunscherfüller. „Dass wir dies noch mal zusammen erleben dürfen, ist so ein großes Geschenk“, soll auch Eugens Frau Claudia das Herz aufgegangen sein. „Auch wir spürten diese tiefe Verbundenheit des Ehepaares.“

Bei perfektem Wetter konnte alle gemeinsam das Mittagessen auf dem Gipfel genießen. Nach Schnitzel, Pommes und Topfenstrudel ging es wieder auf den Rückweg. Kaum im Bett, war Eugen auch schon „erschöpft, aber sehr glücklich“ eingeschlafen. An seiner Statt bedankte sich Claudia bei den Wunscherfüllerinnen. „Es war ein so schöner Tag und die Begleitung so einfühlsam und persönlich.“