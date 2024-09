Wolfgang will noch einmal Urlaub an der Ostsee machen – zum allerletzten Mal

Es sind oft die kleinen, bescheidenen Wünsche, die unser Herz zum Schlagen bringen – besonders dann, wenn die Zeit knapp und kostbar geworden ist. Viele sterbenskranke Menschen tragen die Sehnsucht in sich, ein letztes Mal Momente zu erleben, die ihnen Freude bereiten. Noch einmal mit der Familie Geburtstag feiern oder ins Musical gehen, sich vom Lieblingspferd verabschieden (>>> hier mehr lesen) – oder auch ein kurzer Urlaub an der Ostsee.

In dieser Mission sind die Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) unterwegs. Die ehrenamtlichen Helfer erfüllen schwerkranken Menschen ihren letzten Wunsch. Für Wolfgang war dieser klar definiert: Ein letztes Mal – auch wenn nur kurz – Urlaub an der Ostsee machen. An einem außergewöhnlichen Ort, der für ihn unzählige Erinnerungen birgt.

Urlaub an der Ostsee: Wolfgang erlebt emotionale Reise

Das Wünschewagen-Team des ASB aus Schleswig-Holstein machte das scheinbar Unmögliche wahr und setzte sich in Bewegung, um Wolfgang aus dem Örtchen Lensahn seinen letzten Urlaub an der Ostsee zu schenken. „Der Blick auf unser Ferienhaus. Ich kann mich nicht mehr an alle einzelnen Sommer hier erinnern, aber das Haus spricht für sich.“ Mit diesen Worten beschrieb Wolfgang den emotionalen Höhepunkt des Tages.

In Haffkrug an dem wunderschönen Bullerbü-Haus mit dem blauen Holzgiebel erwarteten ihn bereits seine Schwester und eine enge Freundin – dort, nah am Strand, wo Wolfgang seine Jugend verbracht hatte. Die frische Meeresluft, das Kreischen der Möwen und der weite Blick über die Ostsee weckten Erinnerungen. Der Kurz-Urlaub an der Ostsee wäre jedoch nicht komplett gewesen ohne einen Strandbesuch. Da er selbst nicht dorthin gehen konnte, holte das Wünschewagen-Team das Meer zu ihm: Sand, Muscheln und Ostsee-Wasser wurden gebracht, und Wolfgang berührte sie mit strahlenden Augen.

Mit dem Wünschewagen nach Haffkrug

Beim Besuch im Sommerferienhaus führten der Anblick des Gartens, die Begegnungen mit Freunden und die Geschichten, die das Haus zu erzählen hatte, zu Momenten, die Wolfgang zu Tränen rührten. „Die Jahre kommen und gehen – die Erinnerung bleibt“, sagte er zum Abschied. Dann ging es zurück nach Lensahn.

Dort verabschiedete das Team einen erschöpften, aber zutiefst zufriedenen Wolfgang. Der Arbeiter-Samariter-Bund hat wieder einmal bewiesen, wie wichtig es ist, Wünsche zu erfüllen und wie groß die Freude sein kann, noch einmal einen kurzen Urlaub an der Ostsee zu machen – zum allerletzten Mal.

Die bundesweit 24 Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Wer das 2014 gestartete Projekt unterstützen möchte, bekommt hier weitere Informationen.