Urlaub in Österreich: Deutscher stirbt beim Klettern – Enkel muss alles mitansehen

Schrecklicher Unfall im Urlaub in Österreich! Bei einer Bergtour mit seinem Enkel (17) ist ein Deutscher (78) am Wilden Kaiser in Tirol (Österreich) ums Leben gekommen.

Nach ersten Angaben stürzte der Rentner beim Abstieg vom Tuxeck (2.226 Meter hoch) ab, fiel eine steile, felsdurchsetzte Grasflanke herab.

Urlaub in Österreich: Deutscher stirbt beim Klettern

Nach rund 50 Metern blieb er liegen. Der Notarzt an Bord eines Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Das Duo war am frühen Donnerstagmorgen (25. Juli) gegen 6.30 Uhr aufgebrochen. Gegen 11.30 Uhr erreichten Opa und Enkel den Gipfel des Treffauer (2.304 Meter). Der Jugendliche wurde vom Rettungshubschrauber abtransportiert.

Mehr News:

Der Wilde Kaiser gehört zum Kaisergebirge der Nördlichen Kalkalpen in den Ostalpen. Es befindet sich zwischen Kufstein und St. Johann in Tirol.