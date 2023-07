Entsetzliche Szenen bei einem Urlaub an der Nordsee. Zwei Wattwanderer sind am Samstagmittag (8. Juli) plötzlich in Not geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten gemeinsam mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) alles, um die Urlauber zu retten.

Doch für einen der beiden Urlauber sollte jede Hilfe zu spät kommen. Der Mann ertrank in der Nordsee vor Westerdeichstrich (Kreis Dithmarschen) nördlich von Büsum. Es ist nicht das erste Unglück dieser Art in den vergangenen Tagen (mehr hier).

Urlaub an der Nordsee endet tödlich

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Büsum waren die beiden Wattwanderer zwischen den Badestellen Westerdeichstrich Ortsteil Stinteck und Hedwigenkoog unterwegs. Dort sind sie offenbar von der auflaufenden Flut überrascht worden. Verzweifelt versuchte das Duo, sich aus den Fluten der Nordsee herauszukämpfen.

Doch einer der beiden Wattwanderer sollte den Deich nicht lebendig erreichen. Die Rettungskräfte zogen den leblosen Mann aus der Nordsee und versuchten, ihn im Watt wiederzubeleben -vergeblich. „Unser aller Mitgefühl gilt der Familie des Verstorbenen“, teilten die Einsatzkräfte mit.

Experten warnen vor Gefahren der Wattwanderung

Wattwanderungen gelten als beliebtes Touristen-Highlight an der Nordsee. Immer wieder kommt es dabei aber zu tragischen Unglücken. Die DLRG rät deshalb dazu, niemals ohne erfahrenen Wattführer an der Seite loszuziehen und sich mit festem Schuhwerk auszurüsten.

Weitere wichtige Tipps der DLRG: