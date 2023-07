Dramatische Szenen im Urlaub an der Nordsee. Zwei Erwachsene und ein Kind aus NRW gerieten am Donnerstag (6. Juli) bei einer Wattwanderung in eine lebensgefährliche Situation.

Als andere Urlauber gegen 12 Uhr die Notlage an der Nordsee-Küste vor Sahlenburg realisierten, wählten sie sofort den Notruf. „Es war sehr ernst“, teilte der Einsatzleiter der Feuerwehr Cuxhaven gegenüber dem „Stader Tageblatt“ mit.

NRW-Urlauber geraten an Nordsee in Lebensgefahr

Wattwanderungen gehören zu den beliebtesten Attraktionen an der Nordsee. Bei Ebbe können Touristen über den Meeresgrund spazieren und dabei von einer Insel zur nächsten pilgern. Doch die beliebte Aktivität hat auch ihre Gefahren. Denn wenn die Flut kommt, können unerfahrene Wattwanderer schnell in Gefahr geraten.

So erging es auch den NRW-Urlaubern am Donnerstag. Die Wassermassen hatte die Urlauber wohl überrascht. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen, hielten sich eine Frau (50) und ein Kind (8) mit letzter Kraft an einem Pfahl fest, um nicht von der Strömung abgetrieben zu werden. Auch ein 50-järhiger Mann habe sich im Wasser befunden. Den Einsatzkräften gelang es zum Glück, die NRW-Urlauber aus der Nordsee zu befreien. Der Einsatzleiter betonte in dem Zusammenhang, dass Wattwanderungen sicher seien, wenn man sich an die Regeln halte.

NRW-Urlauber machen entscheidenden Fehler

Die wichtigste Regel haben die Touristen aus NRW dabei offenbar nicht beachtet. So rät die Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) dazu, niemals alleine ins Watt zu gehen und sich stattdessen einem erfahrenen Wattführer anzuschließen. „Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ (DGzRS) rät zudem zu geeigneter Ausrüstung wie regenfester Kleidung und passendem Schuhwerk.

