Endlich wieder unbeschwert Urlaub an der Nordsee machen? Auch drei Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie ist das nur bedingt möglich. Denn viele Urlaubsorte kämpfen noch immer mit den Corona-Nachwehen.

Übel ist es aktuell auch in St. Peter Ording. Das beliebte Reiseziel hat mit heftigem Fachkräftemangel zu kämpfen. In der begonnenen Hochsaison droht dieses Problem nun dramatisch zu werden. Auch die Touristen werden das beim Urlaub an der Nordsee zu spüren bekommen – und immer häufiger vor verschlossenen Türen stehen.

Urlaub an der Nordsee: Beliebtes Reiseziel hat zu kämpfen

Das Restaurant mitten in der Hochsaison für einen Tage schließen? Eigentlich unvorstellbar, schließlich würden hohe Umsätze wegbrechen. Dennoch sind immer mehr Gastronomen dazu gezwungen. Hotels und Pensionen kämpfen mit dem gleichen Problem. Es fehlt an Personal. Und zwar massiv.

Die Auswirkungen sind unverkennbar. Für die Unternehmer, die Anwohner aber auch die Urlauber. Immer mehr Geschäfte, Hotels und Restaurants sind gezwungen, die Öffnungszeiten zu reduzieren. Ein Gastronom auf St. Peter Ording erklärt dem „NDR“, dass er sein Restaurant nun einen Tag die Woche schließen muss und das Frühstücksgeschäft gänzlich gestrichen hat. Ein Super-GAU – besonders in der Hauptsaison.

Spirale dreht sich immer weiter

Nur eins von vielen Beispielen. Und das wird für den Ort, der für einen Urlaub an der Nordsee so beliebt ist, zu einem immer größeren Problem. Denn mit immer mehr Fachkräften, die fernbleiben, werden es auch immer mehr Touristen sein. Ein Teufelskreis, der bald durchschlagen werden muss.

Wie? Viele Betroffene sehen das schlechte Image der Branche in Sachen Arbeitsbedingungen als Problem. „Vor 20 Jahren herrschte in der Küche oft ein rauer Umgangston“, erklärt der Gastronom dem „NDR“. „Das kann man sich heute nicht mehr erlauben – ich muss dafür sorgen, dass sich meine Leute wohlfühlen, sonst sind sie ganz schnell woanders.“