Urlaub an der Nordsee: SIE sind zurück – und vermiesen so manchem Tourist die Reise

Einen Urlaub an der Nordsee muss man sich leisten können, je nachdem, für welche Insel man sich entscheidet. So gilt Sylt als elitärer Teil der Region, in den teuren Unterkünften oder luxuriösen Restaurants steigen auch gerne mal Promis ab. Bundesfinanzminister Christian Lindner feierte im letzten Jahr sogar seine Hochzeit mit TV-Journalistin Franca Lehfeldt auf der Insel.

Doch in diesem Sommer weht ein anderer Wind auf der Insel – statt Protz gibt es Punks! Seit Montag (24. Juli) könnte der Urlaub an der Nordsee für einige Touristen getrübt werden, denn die protestierenden Punks campieren direkt an der Tinnumer Festwiese am Rande des Westerlandes.

Urlaub an der Nordsee: Protest auf der Insel!

Urlauber an der Nordsee brauchen speziell auf Sylt in der nächsten Zeit wohl starke Nerven. Die rund 20 Punks und andere Demonstranten haben ihr Protestcamp am Tinnum für mehrere Wochen geplant, es wurde am Freitag (21. Juli) unter Auflagen von der nordfriesischen Kreisverwaltung genehmigt.

Das Protestcamp steht unter dem Motto „Sylt für alle“. Die Gruppe kritisiert mit der Aktion die zunehmende Spaltung der Gesellschaft auf Sylt, wodurch einheimische Insulaner durch Gentrifizierung vertrieben werden. Die Reichen schotten sich auf der Insel ab, während die Einheimischen auf dem Festland leben und zum Arbeiten nach Sylt fahren.

„Wohnen sollte ein Grundrecht sein“, erklärt Jonas, einer der Organisatoren der Aktion. „Und nicht dadurch unmöglich gemacht werden, dass sich manche Menschen für zwei, drei schöne Wochen im Sommer eine dicke Villa kaufen.“

Urlaub an der Nordsee: Aktion findet schon zum zweiten Mal statt

Bereits letzten Sommer stürmten Protestierende Sylt aus den gleichen Gründen, das 9-Euro-Ticket bot vielen Punks einen zusätzlichen Anreiz, günstig auf die Insel zu kommen. Damals campierten die Demonstranten wochenlang in einem Park vor dem Rathaus in Westerland. Bewohner sowie Urlauber beschwerten sich über Lärm und Müll, schließlich musste das Lager per Gerichtsbeschluss geräumt werden.

Im Vorfeld der diesjährigen Aktion auf der Nordsee-Insel wurde schon im Mai Werbung per Social Media gemacht, wonach das Camp bis mindestens 13. August 2023 bestehen soll. Laut Veranstalter gab es bisher schätzungsweise 20 bis 50 Anmeldungen, die Veranstaltung ist maximal 300 zeltende Personen begrenzt. (mit dpa)