Urlaub an der Nordsee: Was hier passiert, wirkt harmlos – doch du solltest sofort eingreifen

Wer sich in den Ferien nach Sonne, Strand und Meer sehnt, der muss nicht zwingend das Land verlassen – für viele Deutsche ist ein Urlaub im eigenen Land, egal ob an der Nordsee oder der Ostsee, eine liebgewonnene Tradition. Warum auch in die Ferne schweifen, wenn das Gute vor der eigenen Haustür liegt?

Die malerischen Küsten an der Nordsee mit ihren Dünen und Leuchttürmen kennt man von zahlreichen Postkartenmotiven. Das live zu erleben, mit einer Meeresbrise in der Nase – was kann es schöneres geben? Und wenn sich dann auch noch eine süße Schafherde in die Szenerie verirrt, ist das Glück doch perfekt.

Aber Vorsicht! In diesem Fall sollten Urlauber wie Einheimische ganz genau hinsehen. Womöglich erblickt man eine Szene, die zunächst ganz harmlos wirkt – aber es könnte um Leben und Tod gehen, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Plötzlich geht es um Leben und Tod

Eine Nordsee-Urlauberin in St. Peter-Ording erzählt auf Facebook von ihrem dramatischen Erlebnis. Sie ließ ihren Blick über eine Wiese schweifen und sah dabei drei Schafe – doch die lagen auf dem Rücken. Eine entspannte Pause für die knuffigen Wolleträger? Wohl kaum!

Die Touristin rannte sofort los zu den Schafen. Sie wusste, dass sie keine Zeit zu verlieren hatte – und machte sich daran, die Tiere umzudrehen. Und das aus gutem Grund!

Hier solltest du sofort eingreifen

Schafe sind bekanntlich Wiederkäuer. Aber wenn sie auf dem Rücken liegen, funktioniert das alles nicht so, wie es soll – und kann für Schafe sogar tödlich enden! Das Traurige: Die Beine der Tiere erlauben es ihnen nicht, sich aus eigener Kraft wieder aufzurichten. Einmal auf dem Rücken liegend sind Schafe ihrem Schicksal also quasi chancenlos ausgeliefert.

Mehr News:

Doch warum genau ist diese Situation so lebensgefährlich? Und wie sollte man am besten vorgehen, um Schafen in diesen Situationen zu helfen? Unser Partnerportal MOIN.DE schildert die dramatische Rettungsaktion der St.-Peter-Ording-Urlauberin und liefert wichtige Hintergrundinformationen. Hier liest du die ganze Geschichte <<<