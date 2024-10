Urlaub an der Nordsee: Empörung bei Touristen – entwickelt sich diese Insel zum Drogen-Hotspot?

Viele Deutsche freuen sich jedes Jahr aufs neue auf ihren Urlaub an der Nordsee. Dafür ist vor allem Norderney ein wahrer Sehnsuchtsort. Hier können sich Urlauber entspannen und erholen. Doch manche Gäste entspannen offenbar lieber auf anderen Wegen. Sie greifen zu Marihuana – zum Unmut eines Gastes.

Urlaub an der Nordsee durch Marihuana gestört

In den sozialen Medien beklagt sich eine Dame, deren Urlaub an der Nordsee massiv gestört wurde. Sie äußert ihren Unmut über den Marihuana-Geruch in der Fußgängerzone am Inselwerk, berichtet „MOIN.de“. Den nimmt sie seit der Legalisierung vermehrt wahr. Während sie sich die Frau über den Konsum aufregt, verstehen die meisten das ganze Theater nicht. Der Zigarettenrauch sei viel störender, beschwert sich ein Norderney-Fan.

Das sieht nicht nur er so. Die Mehrheit scheint eher den Qualm von Zigaretten als lästig zu empfinden, wenn sie ihren Urlaub an der Nordsee verbringt. Viele Norderney-Besucher sind der Meinung, dass der Zigarettenrauch definitiv schlimmer riecht. Die Marihuana-Rauchenden sind dagegen das geringere Übel. Für viele Bewohner hat sich seit der Legalisierung nicht wirklich etwas verändert. Menschen haben dort schon vorher geraucht.

Besser das Meer genießen als meckern

Viele stören sich überhaupt nicht an den Umständen. Jeder soll seinen Urlaub an der Nordsee so verbringen, wie er oder sie halt mag – das trifft auch auf Norderney zu. Ein Herr kann die Diskussion kaum nachvollziehen. Er hat aber noch eine wärmste Empfehlung für die Menschen, die sich am Geruch stören: Sie sollen lieber die gute Luft am Meer genießen, als sich in den Orten herumzutreiben.

Auch für die anderen ist das Gemecker komplett unverständlich. Sie weisen darauf hin, dass Norderney auf keinen Fall der Ort sein sollte, an dem man sich darüber aufregen muss. Die Botschaft der Insulaner und Insel-Liebhaber ist eindeutig: Norderney ist und bleibt eine Oase der Entspannung – ganz egal, auf welche Art und Weise man das tut.