Urlaub an der Nordsee & Ostsee: Heftige Gefahr im Wasser – für Touristen kann es übel enden

Wer in diesem Sommer das Auto bis oben hin vollpackt und sich auf den Weg in den Urlaub an der Nordsee & Ostsee macht, der freut sich auf jede Menge Sonne und weite Sandstrände. Besonders die Dünenlandschaften, die Erholung im Strandkorb und der frische Fisch haben es so manch einem angetan. Eigentlich ein perfektes Reiseziel – zumindest fast, denn aktuell halten fiese Infektionen die Badegäste auf Trab.

Wer sich eine erholsame Zeit mit Blick aufs Meer und Sand an den Füßen erhofft, der muss dazu in der Regel gar nicht weit fahren. Der Urlaub an der Nordsee & Ostsee wird von Jahr zu Jahr attraktiver und lockt unzählige Touristen an. Doch besonders in den warmen Sommermonaten lauert HIER eine tückische Gefahr.

Urlaub an der Nordsee & Ostsee: Badegäste auf der Hut

Sogenannte Vibrionen-Bakterien treiben derzeit ihr Unwesen in den Gewässern von Nord- und Ostsee. Dabei handelt es sich um Einzeller, die sich bei warmem Wetter in den Gewässern vermehren und bei den Badegästen zu Infektionen führen können. „In Mecklenburg-Vorpommern hatte es bereits Mitte Juni eine erste Vibrionen-Infektion gegeben, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) meldete“, heißt es dazu in einem Bericht vom „Reisereporter“.

Badegäste, die mit kleinen Verletzungen ins Wasser gehen, sind besonders gefährdet. „Vibrionen können Haut, Muskel und Gewebe zerstören und sehr rasch zu einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung (Sepsis) führen“, klärt der „ADAC“ derzeit über mögliche Folgen einer Vibrionen-Infektion auf. Wer bei seinem Urlaub an der Nordsee & Ostsee offene Wunden hat, sollte den Kontakt mit den aufgeheizten Gewässern lieber vermeiden.

Kurzum: Strandbesucher, die sich bei ihrem Urlaub an der Nordsee & Ostsee auf eine Erfrischung im kühlen Nass freuen, sollten die Abkühlung also mit etwas Vorsicht genießen und bei verletzten Hautstellen lieber auf Nummer sicher gehen.