Urlaub auf dem Campingplatz: Kosten-Explosion! Diese Preise lassen Urlauber zittern

Der Urlaub auf dem Campingplatz ist für zahlreiche Menschen eine echte Alternative zu den klassischen Hotel-Ferien – und meist auch kostengünstiger. Doch damit ist es langsam aber sicher vorbei…

Preisexplosion beim Urlaub auf dem Campingplatz! Wenn du dir mit dem Wohnmobil eine Auszeit am Gardasee gönnen möchtest, musst du immer tiefer in die Tasche greifen, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ weiß.

Urlaub auf dem Campingplatz: Es gibt auch gute Nachrichten

So kostet ein Komfort-Stellplatz mit drei Personen über Pfingsten 2025 stolze 1.660 Euro für 16 Tage, wie ein Camper berichtet. Das sind satte 100 pro Nacht! Und dieser Preis ist längst kein Einzelfall mehr. In der Hauptsaison explodieren die Preise förmlich – und du zahlst gut und gerne mal bis zu 260 Euro pro Nacht. Der Urlaub auf dem Campingplatz kann dich somit locker mal eben so viel wie ein Urlaub im Hotel kosten.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Beim Aquacamp in Italien starten die Stellplatzpreise bereits ab 11 Euro pro Nacht – aber: Es kommen noch Gebühren für Erwachsene und Kinder hinzu.

Urlaub auf dem Campingplatz: Italien ist das teuerste Land!

Und auch beim Campingplatz Florida kommst du vergleichsweise günstig weg. In der Nebensaison kostet ein Stellplatz 15 Euro pro Nacht. Wenn du also sparen möchtest, empfiehlt es sich, außerhalb der Hauptsaison zu campen.

Doch nicht nur der Gardasee ist teuer. Generell ist Italien ein teures Pflaster für Camper. So kostet eine Nacht auf einem italienischen Campingplatz im Schnitt 39 Euro. Damit ist Italien das teuerste Land für Camper in Europa.

