Urlaub auf dem Campingplatz: Buttermilch und Katzen-Kot! Das sollte jeder dabeihaben

Steht der Frühling vor der Tür, heißt das auch gleichzeitig: Der Sommer ist nicht mehr fern! Viele Familien, Paare und Alleinreisende haben da sicher schon ihren Urlaub für dieses Jahr geplant. Neben Fernreisen oder Trips im eigenen Land ist das Campen auch zuletzt immer beliebter geworden.

Der Reiz an der ganzen Sache: Viel Natur, flexible Planung und diverse Freizeitmöglichkeiten. Doch all das kann auch seine Schattenseiten – vor allem, was die Natur betrifft. Unser Partnerportal „MOIN.de“ ist da einer Sache auf die Schliche gekommen, die Camper das Erlebnis Camping etwas angenehmer machen könnte.

Camping-Urlaub: Sind diese Produkte ein Muss?

Aktuell gibt es wohl ein kleines Problem, das gerade viele Camping-Plätze heimsucht. Hier werden vor allem auf Social Media viele Tipps und Tricks geteilt. Doch um was genau geht es? Sicher jeder hatte sie einmal bei sich im heimischen Garten – Maulwürfe! Mit ihren kleinen Hügeln können sie schon mal die eine oder andere Aussicht verderben. Netz-User haben da aber so ihre Kniffe, wie sie dieses Problem beseitigen.

Und dabei können Camper ganz schön kreativ werden. Neben Katzen- und Hunde-Kot soll laut der Internetgemeinschaft auch Buttermilch helfen. Sind das nun die neuen Top-Produkte für einen Urlaub in freier Natur? Einige Naturliebhaber sehen das eher kritisch. „Wir haben die Hügel halt jeden Tag abgetragen und glatt gemacht und gut war. Das stank dem ‚Herbert‘ nach gut einer Woche, da ging er dann weiter auf Wanderschaft“, gibt ein Camper zu bedenken. Damit steht er auch nicht allein da.

Tatsächlich sind viele der Meinung, dass man in der Natur die Natur einfach in Ruhe lassen sollte. Dennoch können ein paar Hilfsmittel auch gut und bedenkenlos angewendet werden.