Urlaub an der Nordsee: Insel-Eklat – dreister geht’s nicht

Sonnig, entspannt und frei von Stress – so oder so ähnlich stellen sich wohl viele Reisende ihren Urlaub an der Nordsee vor. Das Problem: Es kommt selten so, wie man es sich wünscht.

Ein Urlaub an der Nordsee kann also auch schonmal turbulent werden – gerade mit Blick auf den aktuellen Insel-Eklat auf Norderney. Dort kommt es nämlich immer wieder zu Streitigkeiten zwischen zwei Parteien. Das dürfte auch an Touris nicht spurlos vorbeigehen.

Urlaub an der Nordsee: DAS sorgt für Probleme

Wie „Moin.de“ berichtet, geht es um den sogenannten „Zuckerpad“ auf Norderney. Dabei handelt es sich um einen malerischen Wanderweg, der sich durch eine beeindruckende Dünenlandschaft im Inselosten schlängelt.

Er eignet sich vor allem für Spaziergänger, doch auch Fahrradfahrer findet man dort regelmäßig. Besonders genervt scheinen einige allerdings von den E-Bikes zu sein. Sie haben genug und fordern auf der Nordsee-Insel Norderney drastische Maßnahmen.

E-Bike-Verbot für Zuckerpad auf Norderney?

Demnach sollen einige Facebook-User ein E-Bike-Verbot auf dem Zuckerpad auf Norderney fordern. Einigen würden hingegen strengere Kontrollen ausreichen. Sie sind der Meinung, dass der Wanderweg mittlerweile einer Autobahn gleich käme.

Die Gegenseite wiederum findet dieses Verbot einfach nur dreist. Was ihre Argumente gegen eine Abschaffung sind, liest du bei unserem Partner-Portal „Moin.de„. Ob es letztendlich tatsächlich zu einer Änderung für den Urlaub an der Nordsee kommt oder alles beim Alten bleibt, wird sich in Zukunft zeigen. Übrigens: Auch die Preise für ein Schnitzel sorgen bei einigen Norderney-Touristen aktuell für Unmut (>>> hier mehr dazu erfahren).