Urlaub an der Nordsee: Luxus-Paar zieht über Arme her – „Halt einfach die Schnauze“

Bei einem Urlaub an der Nordsee kann man wunderbar entspannen. Viele deutsche Urlauber zieht es deswegen nach Norddeutschland in die verschiedensten Urlaubs-Regionen. Wer es etwas dekadenter möchte, der genießt seinen Urlaub an der Nordsee auf Sylt. Hier gibt es eine verhältnismäßig große Chance, auf die Schönen und Reichen zu treffen.

Aber für ein bestimmtes Luxus-Paar muss man gar nicht zwangsläufig nach Sylt reisen, Denn wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, kannst du deren Leben bei Instagram verfolgen – es polarisiert ganz schön dabei.

Urlaub an der Nordsee: Luxus-Paar beleidigt „arme Menschen“

Es fallen Sätze wie Mode von C&A ist „Ballermann für Arme“, Autos von Mazda sind wie die „Nummer 41 von Chinesen“ und „an die erste Million kann man sich schon gar nicht mehr erinnern.“ Hierbei handelt es sich um die Aussagen eines Luxus-Paars, welches auf Sylt lebt und im Netz regelmäßig für Aufreger sorgt.

Hinter dem angeblichen Luxus-Paar stecken Nele und Lasse. Die beiden kommen aus Sylt und leben das Leben der Schönen und Reichen. So wirkt es zumindest. Aber hinter dem vermeintlichen Luxus-Paar steckt ein satirisch gemeinter Social-Media-Auftritt. Über „nelelasse“ erreichen die beiden ein großes Publikum bei Instagram und TikTok. Obwohl hinter dem Account Satire steckt, regen sich viele mächtig über das Paar auf.

Urlaub an der Nordsee: Wilde Reaktionen

Die Videos von Nele und Lasse heißen zum Beispiel „Richkid auf Sylt“ und die Reaktionen darauf teilweise sehr wild. Denn auf der Social-Media-Plattform Instagram beschweren sich regelmäßig Menschen, die offenbar selber zum Klientel der Reichen gehören und den ein oder anderen Euro zu viel auf dem Konto haben. „Man merkt, dass du meilenweit von diesen Kreisen entfernt bist“, schreibt ein junger Mann.

Wie übel andere auf die Beiträge des vermeintlichen Luxus-Paares reagieren, kannst du hier bei unserem Partnerportal MOIN.DE nachlesen. „Halt einfach deine Schnauze“ dürfte dabei noch am wenigsten persönlich sein.