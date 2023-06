Urlaub an der Nordsee: Heftige Szenen auf Sylt! Da vergeht einigen direkt der Appetit

Bei einem Urlaub an der Nordsee gilt Sylt als Hotspot, hier tummeln sich nicht nur die Reichen und Schönen, sondern auch die allgemeinen Nordsee-Liebhaber. Schon ein kleiner Kaffee mit Blick auf das Wasser kann bei vielen Touristen echte Entspannung bewirken. In der Gemeinde Kampen verging einigen Urlaubern jedoch ganz schnell der Lust und Appetit auf ein solche kulinarische Auszeit, als sie an einem bekannten Lokal einkehrten, berichtet unser Partnerportal „Moin.de“.

Urlaub an der Nordsee: Heftige Szenen vor Lokal in Kampen

Während seines Urlaubs an der Nordsee wollte ein Mann seinen Kaffee in dem bekannten Lokal „Kupferkanne“ in Kampen auf Sylt genießen, berichtet „Moin.de“. Die „Kupferkanne“ ist für ihren hausgerösteten Kaffee und Kuchen bekannt und beliebt – aber das gute Angebot hat offenbar auch einen ganz großen Nachteil.

Wissenwertes über die Insel Sylt:

ist die größte nordfriesische Insel

hat einen rund 40 Kilometer langen Weststrand

bekannte Kurorte sind Westerland, Kampen und Wenningstedt

Denn vor der „Kupferkanne“ hatte sich einen extrem lange Schlange gebildet, die den Urlauber so sehr schockierte, dass er das Spektakel fotografisch festhielt und in einer Facebook-Gruppe für Sylt-Urlauber veröffentlichte.

Urlaub an der Nordsee: „Da würde ich mich nie anstellen“

Vielen Kommentatoren vergeht angesichts der lange Wartezeit der Appetit auf Kaffee und Kuchen, wie sie unter dem Foto schreiben: „Da hätte ich schon keine Lust mehr auf Kaffee und Kuchen“, gibt etwa eine Frau zu. Eine andere wird deutlich: „Da würde ich mich nie anstellen“. Eine Mann kommt der „Kupferkanne“-Besuch auf Sylt unter diesen Umständen eher wie eine Massenabfertigung, denn ein entspanntes Erlebnis vor.

Einige Kommentaren würden sich jedoch von der langen Schlange vor der „Kupferkanne“ nicht abhalten lassen und sind überzeugt, dass sich der Aufwand während des Urlaubs an der Nordsee lohnt. Mehr Hintergründe zu dem Café, das seit über 70 Jahren seinen Platz auf Sylt hat, erfährst du bei „Moin.de„.