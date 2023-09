Urlaub an der Nordsee: Dringende Warnung – weil SIE sich jetzt auf Insel breitmachen

Urlaub an der Nordsee zieht jedes Jahr viele Menschen an. Immerhin muss man hier nicht extra mit dem Flugzeug anreisen, sondern kann in den meisten Fällen auf das Auto zurückgreifen.

Während die Touristen viel Geld in die Kassen der Region spülen, freuen sich nicht alle über die Urlauber an der Nordsee. Aktuell gibt es sogar eine dringende Warnung, die für Touristen, aber auch Einheimische gilt.

Urlaub an der Nordsee: Dringende Warnung für Strandbesucher

Urlaub an der Nordsee hat einiges zu bieten. Viele Touristen hoffen auf Sonne und angenehme Temperaturen, die sie dann am Strand genießen können. Doch auch dort muss man sich an Regeln halten, sonst kann es übel enden. Auf Langeoog müssen Urlauber gerade besonders vorsichtig sein, da sich derzeit Seehunde an den Stränden der Insel aufhalten.

+++ Urlaub in Ägypten wird zum Albtraum! „Tägliche Blutspur im Wasser“ +++

Manche Besucher halten sich aber nicht an die Regeln und stören die Ruhe der Tiere, indem sie zu dicht an sie herangehen und versuchen, sie zu streicheln. Das kann bei den Tieren zu Stress führen, der einen Energieverlust nach sich führt. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ hat mit der Seehundstation Friedrichskoog über das Thema gesprochen.

An einigen Stränden der Nordsee sind derzeit viele Robben unterwegs. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Shotshop

Urlaub an der Nordsee: Viele Seehunde an Stränden

Menschen sollen mindestens 1,5 Meter Abstand zu den Tieren halten. Da Seehunde Krankheiten für Hunde übertragen können, sollte man die Vierbeiner anleinen und mindestens 100 Meter Abstand halten. So gehe man kein unnötiges Risiko ein.

Weitere spannende News für dich:

Wenn man eine schwache oder kranke Robbe entdeckt, sollte man die Polizei informieren. Diese würden Seehundfänger alarmieren, die das Tier abholen und in die jeweilige Seehundstation bringen. Die Tiere werden dann versorgt und wieder ausgesetzt, wenn sie kräftig genug sind. Wie andere Menschen sich in den sozialen Medien zu der aktuellen Situation auf der Insel äußern, erfährst du auf „MOIN.DE„.