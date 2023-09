Urlaub an der Nordsee: Beliebte Veranstaltung plötzlich abgesagt – Touristen völlig außer sich

Zahlreiche Touristen, die einen Urlaub an der Nordsee geplant haben, sind völlig außer sich. Der Grund: Eine kurzfristig abgesagte Veranstaltung.

Diese Meldung brachte zahlreiche Nordsee-Urlauber ziemlich auf die Palme: Ein beliebtes Event am Strand findet doch nicht statt. Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, ist der Grund für die Absage ziemlich überraschend – und hat einen ernsten Hintergrund.

Touristen haben Urlaub nach Event ausgerichtet

Am 15. und 16. September sollte eine Veranstaltung in Cuxhaven stattfinden, die bei vielen Nordsee-Urlaubern beliebt ist. Doch am Montag (11. September) sagte die Stadt diese dann ab. Besonders einige Urlauber reagieren mit Unverständnis auf die Absage des beliebten Events. Andere wiederum haben Verständnis.

Eigentlich hatte das Nordseeheilbad Cuxhaven zu einem Open-Air-Event mit Musik, Show-Acts und Pyro-Show geladen – in diesem Jahr sollte der 50. Geburtstag des beliebten Traditions-Festes „Sommerabend am Meer“ gefeiert werden. Nun gab es allerdings die Absage. Ein Ersatztermin ist in diesem Jahr wohl nicht geplant. Vor allem Urlauber sind wegen der kurzfristigen Absage sauer.

Stadt muss die Reißleine ziehen

Einige Touristen hatten die Feierlichkeiten fest in ihre Reise eingeplant – und sich auch dementsprechend organisiert. Die kurzfristige Absage durch die Stadt hat diese Pläne jedoch zerstört.

In den sozialen Netzwerken lassen zahlreiche Nutzer ihren Frust freiem Lauf. Vor allem der Zeitpunkt der Absage stört viele – dabei sind der Stadt offenbar die Hände gebunden.

Regen schuld an der Absage

Schuld an der Absage des Events ist nämlich der viele Regen in den vergangenen Wochen und Monaten. Der Deich sei nach den Regenfällen der vergangenen Monate zu nass – „eine Veranstaltung in der Größe kann unter den diesjährigen Gegebenheiten nicht stattfinden“, schreibt die Stadt Cuxhaven.

