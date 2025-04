Urlaub an der Nordsee: Dauer-Krise schnürt Gästen die Luft ab – Saison für viele im Eimer

Die Nordsee ist ein ziemlich beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Mit ihren langen Stränden und der weiten Natur lockt sie Paare, Familien und Alleinreisende in Scharen an. Vor allem jetzt zur bevorstehenden Osterzeit dürften die einen oder anderen Urlauber an der See Kraft tanken.

Eine Nachricht sorgt nun aber für ziemlich viel Unmut – steht jetzt sogar der heiß ersehnte Nordsee-Urlaub auf der Kippe? Denn seit einigen Wochen gibt es eine Krabben-Krise. Wie nun unser Partnerportal „MOIN.de“ herausgefunden hat, verschärft sich aktuell die Situation…

Vermiest DAS den Nordsee-Urlaub?

Die Fischereien an der Nordsee stehen aktuell ziemlich unter Druck. In den vergangenen Jahren haben sich die Fangmengen drastisch reduziert. Vor allem die Krabbenfischerei leidet unter schwierigen Bedingungen. Wie „MOIN.de“ berichtet, scheint eine Besserung derzeit auch nicht in Sicht zu sein. Denn für die aktuelle Saison folgt eine traurige Nachricht.

„Guten Morgen aus Cuxhaven. Da wir gestern mal wieder ein Netz geschrottet haben, sind wir gleich nach Cuxhaven gefahren, weil wir heute auch einen Termin haben zur Überprüfung der Funkanlage…“, meldet sich der Krabbenkutter Andrea via Facebook mit schlechten Nachrichten bei seinen Fans. Und das kaputte Netz hatte auch fatale Folgen: „Also wird es dieses Wochenende wieder keine Krabben geben in Büsum.“

Für das Familienunternehmen eine echte Katastrophe, da so die Urlauber wieder auf ihre geliebten Krabben verzichten müssen. Doch im Netz gibt es auch ein paar aufbauende Worte von Reisenden, die den Kopf noch nicht in den Sand stecken. „Ihr habt momentan Pech. Aber es kommen wieder bessere Zeiten. Drücke euch dafür die Daumen, dass ihr demnächst wieder ganz viele Krabben fangt“, kommentiert unter anderem eine Frau. Ihr wollt mehr zu der Krabbenflaute erfahren? Dann lest gern alles dazu im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.de“ nach.