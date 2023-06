Urlaub in den Niederlanden: Widerwärtige Vorfälle! Beliebtes Strandbad zieht die Reißleine

Mal eben rüber nach Holland? Viele Leute aus NRW nutzen gerne die Strände des Nachbarlandes für einen entspannten Tagesausflug oder sogar einen längeren Urlaub in den Niederlanden. Hier kann man perfekt am Strand chillen, einen Cocktail an der Bar genießen oder mit den Kids im Wasser planschen. (Warum auch die Niederländer gerne zu uns kommen, erfährst du hier.)

Doch einige widerwärtige Vorfälle durchkreuzten in letzter Zeit die Urlaubsfreuden. Ein beliebtes Strandbad in den Niederlanden zieht daher nun die Reißleine. Was ist da nur passiert?

Urlaub in den Niederlanden: Heftige Vorfälle in bekanntem Touristenort

Das beliebte Strandbad Zandvoort ist eigentlich die perfekte Location für entspannte Stunden am Meer. Daher zieht es vor allem im Sommer auch viele Leute aus NRW genau dorthin, um Urlaub in den Niederlanden zu machen. Doch damit hat sicher keiner der Badegäste gerechnet: Laut dem nordholländischen Nachrichtenportal „nhnieuws.nl“ wurden einige Besucher mit einer Waffe bedroht und Frauen sexuell belästigt. Auch ein Supermarkt wurde geplündert. Was sind denn das für Zustände?

Die heftigen Vorfälle geschahen wohl vor allem auf dem beliebten Boulevard in Zandvoort. Anscheinend gingen die Taten von einer Jugendgruppe aus. Zwei junge Männer seien inzwischen verhaften worden.

Zandvoort zieht drastische Konsequenzen

Da es in den letzten Jahren in Zandvoort wohl des Öfteren zu ähnlichen Vorfällen gekommen war, zieht das beliebte Strandbad jetzt drastische Konsequenzen für den Urlaub in den Niederlanden. Seit Donnerstag (15. Juni) hängen am gesamten Boulevard nun Überwachungskameras. Sie sollen den Sommer über aktiv sein und derartige Vorkommnisse im Vorhinein möglichst verhindern.

Bürgermeister David Moolenburgh erhofft sich positive Ergebnisse durch diese Maßnahmen. Aber er kündigt zeitgleich an, dass die Stadt noch weitere Möglichkeiten in petto hat, falls die Kameras nicht ausreichen sollten.