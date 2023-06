Urlaub in den Niederlanden: Bitter für Touristen – beliebte Region plant drastischen Schritt

Jetzt greift das nächste beliebte Urlaubsziel durch! Wer Urlaub in den Niederlanden machen will, stößt recht schnell auf Texel. Texel ist die größte niederländische Watteninsel, lockt neben der Hauptstadt Amsterdam zahlreiche Menschen aus ganz Europa. Für den Urlaub in den Niederlanden ist besonders der Sandstrand beliebt.

Doch so richtig freut sich die Verwaltung der Holland-Insel dann doch nicht über die vielen Menschen. Denn der Besuch für Reiselustige soll künftig erschwert, die Touristen-Massen gestoppt werden! Das berichtet das niederländische Portal „hartvannederland.nl“.

Urlaub in den Niederlanden: Bitter für Touristen

Demnach soll die Gemeinde planen, die Anzahl der Unterkünfte, in denen „Bed and Breakfast“ angeboten wird, zu begrenzen. Vermieter sollen auf Texel nur noch zwei statt wie aktuell drei Zimmer vermieten dürfen. Die Insel sei am Limit angekommen, wolle sich ab sofort mehr um die Lebensqualität der Einwohner kümmern.

Ein Gemeinde-Sprecher wird vom Newsportal zitiert: „Wenn der Nachbar ein ‚Bed & Breakfast‘ hat und die Gäste bis Mitternacht im Garten etwas trinken, ist es nicht angenehm, wenn man nebenan wohnt und am nächsten Tag einfach zur Arbeit muss“.

Beliebte Region geht drastischen Schritt

Es sei an manchen Orten der Insel einfach zu voll. Der Sprecher weiter: „Das muss sich ändern. Deshalb haben wir den Plan mit den strengeren Regeln erstellt.“ Gültig sei dieser neue Plan aber noch nicht, er werde noch diskutiert. In Kraft treten solle er erst in drei Jahren, also ab 2026.

Klar ist: Vermieter werden davon nicht so richtig begeistert sein, gehen ihnen doch lukrative Einnahmequellen flöten. Und auch für Touristen wird Texel unattraktiver, steigt der Preis pro Zimmer wegen eines geringeren Angebots in einem Hotel ja zwangsläufig. Abwarten, wie es sich also gestaltet…