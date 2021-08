Urlaub in den Niederlanden: Mann will in Freizeitpark – doch diese Corona-Regeln kann er nicht nachvollziehen

Niederlanden. Na, wer soll DAS denn auch verstehen...

Da denke einer, dass es in Deutschland komplizierte Corona-Regeln gebe. Denkste! Denn was ein Mann im Urlaub in den Niederlanden erlebt, ist nochmal ein Brett dicker. Er will den beliebten Freizeitpark „Walibi Holland“ besuchen, doch die dortigen Corona-Maßnahmen versteht er einfach nicht.

Deshalb schreibt er auf Facebook über sein Problem. Eines ist klar: Er will einen schönen Urlaub in den Niederlanden. Aber so...?

Urlaub in den Niederlanden: Mann will in Freizeitpark – doch diese Corona-Regeln kann er nicht nachvollziehen

Der ratlose Mann schrieb am Freitagabend in eine Facebook-Gruppe: „Hallo, ich habe eine Frage zum Freizeitpark „Walibi Holland“. Aktuell funktioniert das Anstehen nur mit dem virtuellen Ticket. Ohne Handy mit Internet kann ich also vieles gar nicht erst fahren? Haben die dort WLAN?“

Ein Mann will bei seinem Urlaub in den Niederlanden einen Freizeitpark besuchen - und ist ratlos. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Und weiter: „Sollte ich dann früh halb neun, wenn der Link freigegeben ist, meinen kompletten Tag planen und mich überall virtuell anmelden? Bin mit dem Park und dessen Strategie gerade ziemlich überfragt. Freue mich über Hinweise und gerne auch über Tipps“.

++ Sarah Lombardi legt überraschende Beichte ab: „Haltet mich für bekloppt“ ++

Ein User gab infolgedessen den Hinweis, dass man sich immer nur bei einer Bahn virtuell anstellen könne – das sei allerdings nicht bei jeder Attraktion vonnöten. Außerdem machte er darauf aufmerksam, dass das WLAN im Freizeitpark vorhanden sei.

---------------------------------

Das ist der Freizeitpark „Walibi Holland“ in den Niederlanden:

Liegt etwa 5km südöstlich von Biddinghuizen (Gemeinde Dronten, Niederlande)

Er wird jährlich von rund 810.000 Menschen besucht (Stand: 2020)

Bei seiner Eröffnung 1971 hieß der Park noch "Flevohof" und wechselte seither mehrmals sowohl den Besitzer als auch den Namen

Heutiger Besitzer des Parks: Grévin & Cie (Stand: 2021)

Der Park beinhaltet unter anderem folgende Attraktionen: Achterbahnen, Wasserbahnen, Thrill Rides.

---------------------------------

Eine andere Nutzerin verwies den Hilfesuchenden auf die Webseite des Vergnügungsparks „Walibi Holland“, auf der alle Informationen zu Corona-Maßnahmen und den virtuellen Tickets zu finden sind.

Foto: IMAGO / Andre Lenthe

Dort kann man unter anderem nachlesen, dass der Park Besuchern, die kein eigenes Smartphone mit Internetverbindung besitzen, Handys für den Tag zur Verfügung stellt.

---------------------------------

Weitere Urlaubsthemen:

Urlaub in Spanien: Tragödie! Tourist stürmt in Supermarkt – kurz darauf stirbt er qualvoll

Urlaub am Mittelmeer: Tourismus-Experten warnen – müssen sich Ferienregionen bald DARAUF einstellen?

---------------------------------

Na, dann steht einem Besuch beim Freizeitpark „Walibi Holland“ in den Niederlanden ja nichts mehr im Wege! (lb)