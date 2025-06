Urlaub am Mittelmeer: Auswärtiges Amt warnt! Diese Ziele solltest du im Sommer meiden

Mit der warmen Jahreszeit steigt die Lust auf Urlaub am Mittelmeer. Doch in einigen Ländern wird aktuell gewarnt.

Fünf Staaten stehen auf der Liste des Auswärtigen Amts. Die Gründe sind vielfältig: Sicherheitsrisiken, politische Spannungen und instabile Verhältnisse machen Reisen oft problematisch.

Herausforderungen beim Urlaub am Mittelmeer

Ägypten bleibt ein beliebtes Ziel, birgt jedoch Risiken. Besonders der Norden der Sinai-Halbinsel, Grenzregionen zu Israel und entlegene Wüstengebiete werden als gefährlich eingestuft. Dort drohen terroristische Angriffe und Minen. Selbst touristische Gebiete wie Sharm el-Sheikh sollten nur mit Experten erkundet werden, berichtet „reisereporter.de“.

Israel und der Libanon gelten als bereisbar, aber nicht risikoarm. Probleme können an Grenzkontrollen, durch doppelte Staatsbürgerschaften oder bestimmte Passvermerke auftreten. Gebiete wie der Gazastreifen und der Südlibanon bergen hohe Gefahren durch Konflikte und lokale Spannungen, so die Warnung.

Urlaub am Mittelmeer unter schwierigen Bedingungen

Die Situation in Syrien ist weiter prekär. Hier warnt das Auswärtige Amt besonders LGBTIQ-Personen. Berichte über „Inhaftierungen, körperliche Übergriffe und sexualisierte Gewalt“ häufen sich. Auch Deutsche mit syrischen Wurzeln sind gefährdet. Sie riskieren Zwangsrekrutierungen, Verhaftungen oder die Einziehung von Pässen bei der Einreise.

Auch Libyen bleibt unsicher, selbst nach dem Waffenstillstand im Mai 2025. Das Land leidet unter schwachen staatlichen Strukturen und einem zusammengebrochenen Gesundheitssystem. Konsularische Hilfe für Deutsche gibt es aktuell nur in Ausnahmefällen über Tunis. Urlaubsreisen sind dort dringend abzuraten.

Der Urlaub am Mittelmeer bleibt also nicht überall sorgenfrei. Reisende sollten sich vorab gründlich informieren und Touren in kritische Gebiete vermeiden. Die Warnungen des Auswärtigen Amts zeigen, wie wichtig eine sorgfältige Planung ist, um Risiken zu minimieren und sicher reisen zu können.

