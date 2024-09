Urlaub auf Mallorca: Noch nicht vorbei! Touristen haben das Nachsehen

Auch im Herbst ist Mallorca eine der beliebtesten Urlaubsregionen schlechthin. Die Temperaturen sind zwar nicht mehr brütend heiß – das dürfte allerdings den meisten auch in die Karten spielen. Immerhin schwitzt man nicht mehr, wo man geht und steht.

Die Temperaturen liegen weiterhin oberhalb der 25-Grad-Marke. Das reicht vielen Touristen aus, um den kälter werdenden Tagen in Deutschland eine Weile zu entfliehen und noch einmal Sonne zu tanken. Doch für den ein oder anderen Urlauber könnte der Plan nicht aufgehen. Denn auf Mallorca wird es die nächsten Tage ungemütlich. Auf was sich Touristen und Urlauber einstellen müssen, erfährst du hier.

Urlaub auf Mallorca: Wetter-Klatsche droht

Das Wetter auf der beliebten Urlaubsinsel hatte zuletzt einige Überraschungen parat. Immer wieder kam es teilweise zu starken Regenschauern und Gewittern. Wer sich nun auf Sonne satt eingestellt hat, wird in den kommenden Tagen auf Mallorca bitter enttäuscht. Denn das Regenwetter ist noch nicht vorbei. Zwar bleibt es bis zum Sonntag (22. September) vorwiegend warm, bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad, doch vor die Sonne schieben sich immer wieder dicke Wolken. Im Laufe des Nachmittags wird es dann vor allem im Süden der Insel nass, wie der spanische Wetterdienst „Aemet“ prophezeit. Gegen Abend erreichen die Schauer dann den Norden Mallorcas.

Die Wetterlage soll sich am Montag (23. September) dann sogar noch verschärfen. Damit droht Die Meteorologen des spanischen Wetterdienstes haben deshalb die Warnungen vor starkem Regen ausgeweitet. Vor allem die Mitte Mallorcas soll ordentlich was abbekommen. Hier können sogar bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel fallen. Aber auch der Rest der Insel muss zwischen 8 und 19 Uhr mit Gewittern rechnen. Die Temperaturen bewegen sich an diesem Tag um die 25 Grad-Marke herum.

Urlaub auf Mallorca: Touristen haben das Nachsehen

Auch am Dienstag scheint keine Besserung in Sicht. Wie auf der Internetseite von „Aemet“ hervorgeht, ist auch an diesem Tag auf ganz Mallorca immer wieder mit Regenschauern zu rechnen. Wer einen Strandtag geplant hat, sollte sich vorsichtshalber nach einer Alternative umsehen. Immerhin scheint am Mittwoch der Regen dann endlich (vorerst) ein Ende gefunden zu haben. Das Wetter bleibt zur Wochenmitte relativ stabil mit einem Mix aus Sonne und Wolken sowie Temperaturen um die 27 Grad – gleiches gilt für Donnerstag (26. September). Doch bereits zum Wochenende hin, könnte sich das Bild ändern.

Im Laufe des Freitags erreicht der Regen erneut den Osten von Mallorca, wie der spanische Wetterdienst prophezeit. Am Samstag (28. September) wird’s dann auf der ganzen Insel nass und ungemütlich. Wer seinen Urlaub auf Mallorca in den nächsten Tagen mit ausgiebigem Sonnen und Baden im Mittelmeer verbringen wollte, könnte das Nachsehen haben.