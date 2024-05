Urlaub auf Mallorca: Von wegen 17. Bundesland! Touristen schauen HIER in die Röhre

Des Deutschen liebstes Reiseziel ist ja bekanntlich Mallorca. Nicht umsonst nennen manche die spanische Sonneninsel auch das 17. Bundesland. Egal, ob feiern am Ballermann oder chillen am Strand: Das gute Wetter lockt jedes Jahr auf neue Tausende Urlauber an.

Vor allem an der Playa de Palma fehlt es vielen deutschen Urlaubern nicht an Heimatgefühl. Viele Lokale bieten deutsches Essen an, man kann sich fast überall auf Deutsch verständigen und auch zahlreiche Schilder sind übersetzt. Doch bei einer Kleinigkeit schauen die Urlauber dann doch in die Röhre…

Urlaub auf Mallorca: DAS geht hier nicht

Serien- und Filmfans kommen auf Mallorca leider nicht auf ihre Kosten. Zumindest, wenn sie gerne Inhalte aus den Mediatheken der ARD oder des ZDF streamen wollen. Die öffentlich-rechtlichen Sender blockieren nämlich den Empfang aus dem Ausland. „Bares für Rares“, „Tatort“, „Tagesschau“ und auch der „Fernsehgarten“ können auf Mallorca also nicht gestreamt werden.

++ Urlaub auf Mallorca: Schocknachricht für Touristen! Regierung macht es offiziell ++

Auf der Homepage der ARD erklärt man diesen Umstand: „Einige Sendungen dürfen aus rechtlichen Gründen nicht für den Abruf aus dem Ausland angeboten werden. Das sogenannte Geoblocking verhindert die Wiedergabe dieser Videos und Livestreams. Stattdessen wird eine Informationstafel eingeblendet. Das Geoblocking gilt für den Ort, von dem aus auf den Inhalt zugegriffen wird.“ Das ZDF verfährt da ähnlich.

Urlaub auf Mallorca: Öffentlich-rechtliche knallhart

„Die Rund-um-die-Uhr Livestreams unter ‚Live-TV‘ sind aus rechtlichen Gründen nur in Deutschland abrufbar. Das ZDF bietet für ausgewählte Sendungen exklusive Livestreams an, die außerhalb Deutschlands genutzt werden können“, heißt es von Seiten des ZDF.

++ Mallorca: Unglaubliche Szenen an der Playa! Plötzlich ist es mucksmäuschenstill ++

Mehr News haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wer also im Urlaub auf Mallorca nicht auf deutsches Fernsehen verzichten will, kann die Inhalte der privaten Sender nutzen. Die Mediatheken von RTL, ProSieben und Co. funktionieren auf der spanischen Insel einwandfrei.