Urlaub auf Mallorca: Schocknachricht für Touristen! Regierung macht es offiziell

Sommer, Sonne, Strand: Urlaub auf Mallorca ist vor allem für deutsche Touristen absolutes Muss. Die Sonneninsel hat dabei einiges zu bieten, um sich vom Alltagsstress zu erholen. Doch wie so oft gibt es neben den schönen Aspekten auch einige Schattenseiten.

Der Tourismus auf der Insel boomt – und das zieht neben Urlaubern leider auch Kriminelle an. Seit einigen Jahren steigt die Kriminalitätsrate auf Mallorca immer weiter. Vor allem in Sachen Taschendiebstahl und Körperverletzung kommt es vermehrt zu Zwischenfällen. Nun kommen neue erschreckende Zahlen ans Tageslicht.

Urlaub auf Mallorca: Kriminalitätsrate schnellt in die Höhe

Das spanische Innenministerium veröffentlicht die Kriminalitätsstatistik für das erste Quartal 2024. Dabei alarmieren vor allem die Zahlen, die auf der Insel Mallorca ausgewertet wurden.

Den höchsten Anstieg gab es in Sachen Drogenhandel. Die Zahl ist um stolze 97 Prozent höher als noch im Vorjahr. Und auch die Delikte im Bereich der Cyberkriminalität stiegen um 37 Prozent im Vergleich zu 2023 an. Insgesamt verzeichnet die Sonneninsel einen gesamten Anstieg von 5,4 Prozent. Dabei rückt vor allem ein Touristen-Hotspot in den Vordergrund.

Urlaub auf Mallorca: Hauptstadt

Aus der Kriminalstatistik des spanischen Innenministeriums geht hervor, dass es vor allem in Palma einen Anstieg in einer Kategorie gab. In den Monaten Januar bis März kam es nämlich immer häufiger zu schweren Körperverletzungen in der Hauptstadt. Touristen sollten demnach besonders achtsam durch die Straßen schlendern.

