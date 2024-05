Urlaub auf Mallorca: Tourist rastet im Flugzeug aus – direkt nach der Landung klicken die Handschellen

Die Urlaubssaison ist in vollem Gange. Gefühlt im Minutentakt landen Flugzeuge auf Mallorca. Ob die Passagiere die Insel zum Party machen am Ballermann oder für Sightseeing besuchen, sei mal dahingestellt – was aber wohl alle gemeinsam haben dürften: Vorfreude auf die anstehenden freien Tage.

In einer Maschine, die am vergangenen Donnerstag (2. Mai) auf der beliebten Baleareninsel landete, war die Stimmung allerdings nicht gerade angenehm – im Gegenteil: Die Situation an Bord eskalierte komplett.

Urlaub auf Mallorca: Britischer Passagier sorgt für mächtig Aufruhr

Bereits als das Flugzeug der britischen Billigfluggesellschaft „Jet2“ in Manchester abhob, soll ein männlicher Fluggast stark angetrunken gewesen sein. Wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ zuerst berichtete, habe der Reisende schon von Beginn an für Unruhe gesorgt. Erst habe er sich nicht davon abbringen lassen, seine E-Zigarette zu rauchen, doch dann nahm das Drama erst seinen Lauf.

Der 26-jährige Brite soll sich laut Zeugenaussagen zwei weiblichen Fluggästen genähert haben und diese in ihrem Brustbereich begrapscht haben. Anschließend soll er es auch mit anzüglichen Bemerkungen bei einer Flugbegleiterin versucht haben. Für den Pilot der Maschine definitiv ein Schritt zu weit: Er informierte noch während des Fluges die Sicherheitsbehörden am Boden.

Urlaub auf Mallorca: Behörden machen kurzen Prozess

Am Flughafen von Palma ging anschließend alles blitzschnell. Nur wenige Minuten nach der Landung machten die Einsatzkräfte den übergriffigen Fluggast ausfindig und ließen kurzerhand die Handschellen klicken. Ein guter Start auf Mallorca sieht definitiv anders aus.

Bleibt abzuwarten, ob die mutmaßlich belästigte Stewardess den Vorfall zur Anzeige bringen wird – dann müsste der britische Urlauber jedenfalls auch zurück in seiner Heimat mit den entsprechenden Konsequenzen vor Gericht rechnen.