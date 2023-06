Im Urlaub auf Mallorca können Touristen so manches Schöne am Strand entdecken. Doch was ein Passant an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni nun fand, hat es auf Mallorca noch nie gegeben. Geistesgegenwärtig alarmierte der Spaziergänger die zuständigen Behörden.

Es handelt sich um die erste Meeresschildkröten-Eiablage überhaupt auf Mallorca. 106 Eier befanden sich im Nest, von der Mutter war weit und breit keine Spur. Doch die Babys sind ernsthaft in Gefahr, deshalb wollen die Behörden eventuell den Strand sogar sperren.

Urlaub auf Mallorca: Schildkröten-Eier in Gefahr!

Wie die „Mallorcazeitung“ berichtet, wurden bereits 26 Eier in das Meeresforschungslabor LIMIA des Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung gebracht. Dort werden sie künstlich bebrütet, um die Lebenswahrscheinlichkeit der Tiere zu erhöhen. In der Regel dauert die Brutzeit 45 bis 60 Tage an. Die Schildkröteneier werden von drei Mitarbeitern des balearischen Umweltministeriums 24 Stunden am Tag beobachtet.

Entscheidend seien dabei die ersten 48 Stunden, in denen die Temperatur konstant über 23 Grad liegen müsse. Derzeit befindet sich das Nest im Schatten, doch sollte die Temperatur nicht aufrechterhalten werden können, dann ist eine Umlegung nötig. Auch nicht auszuschließen sei, dass die Mutter-Schildkröte nochmal zurückkehrt. Den Experten zufolge kommt eine Meeresschildkröte zwei bis drei Mal im Abstand von vierzehn Tagen zurück, um erneut Eier abzulegen. Doch es sei auch möglich, dass sie sich einen anderen Strand dafür aussucht.

Oberste Priorität ist nun, die Eier bis zum Schlüpfen zu schützen. Und das ist keine leichte Aufgabe, denn vom 23. bis 24. Juni steht die Johannisnacht an. In dieser Nacht kommen traditionell hunderte weiß gekleidete Menschen an den Strand, um zu grillen, zu tanzen und zu feiern. Solch eine Menschenmenge könnte eine große Gefahr für die Eier darstellen, deshalb würde das Umweltministerium überlegen, den Strand sogar abzusperren. Die Experten sagten gegenüber der „Mallorcazeitung“, dass es sich bei der Meeresschildkröte um eine gefährdete Art handle. Deshalb hoffen sie auf das Verständnis und die Rücksicht der Anwohner und Touristen.