Urlaub auf Mallorca: Bittere Gewissheit – beliebtes Reiseziel wird zur Großbaustelle

Der Party-Tourismus auf Mallorca boomt. Zahlreiche Urlauber kommen auf die spanische Sonneninsel, um bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.

Für deutsche Touristen ist der Ballermann dafür die erste Adresse. Doch es gibt auch einen weiteren Party-Hotspot auf Malle. Ein Großteil verwandelt sich aber schon in Kürze zu einer großen Baustelle!

Urlaub auf Mallorca: Ferienort schon bald verändert

Wer nicht auf der Schinkenstraße Party macht, der fährt nach Magaluf. Der Ort liegt im beliebten Südwesten Mallorcas, in der Gemeinde Calvià, in der Nähe von Palma Nova. Magaluf ist unter anderem für sein Nachtleben bekannt und zählt bei vor allem britischen Touristen als der place to be.

Neben den zahlreichen Restaurants, Bars und Beachclubs lädt aber auch die Promenade zum Flanieren ein. Doch schon bald wird diese kaum wiederzuerkennen sein. Der Paseo Marítimo in Magaluf wird nämlich umgebaut.

Urlaub auf Mallorca: Promenade in Magaluf monatelang gesperrt

​​​​​​​Magaluf steht ab Herbst im Zeichen der Veränderung. Bis Mai 2025 werden insgesamt 650 Meter der Strandpromenade saniert. Das teilte die Gemeinde Calvià am Freitag (17. Mai) mit.

Geplant sind neue Palmen, künstliche Dünen, eine neue Beleuchtung und ein neues Abwassernetz. Wie sich das letztendlich auf den Urlaub der Touristen vor Ort auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Magaluf ist dabei längst nicht der einzige Ferienort auf Mallorca, der saniert wird. Auch ein Teil der Playa de Palma, der rund um den Balneario 13 liegt, ist eine große Baustelle. Und auch hier sollen die Bauarbeiten erst im März 2025 komplett beendet sein.