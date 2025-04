Urlaub auf Mallorca: Weitere Maßnahmen! Beliebter Strand bald komplett überwacht

Wer zur Hochsaison schonmal im Urlaub auf Mallorca war, der kennt das Problem: überfüllte Strände. Und das nicht nur an der Playa de Palma am Ballermann – der deutschen Touristen-Hochburg. Denn auf der Baleareninsel gibt es noch viele weitere Strände, die bei warmem Wetter schnell überlaufen sind.

Zu den wohl schönsten und beliebtesten Stränden auf Mallorca zählt die „Playa Es Trenc“. Sie ist der längste Naturstrand auf Mallorca und befindet sich an der Südküste der Sonneninsel. Hier kommt richtiges Karibik-Feeling auf. Allerdings ist der Besucher-Andrang teilweise so hoch, dass die Regierung im Jahr 2024 bereits erste Maßnahmen ergriffen hat. Nun gibt es Neuigkeiten.

Urlaub auf Mallorca: Es Trenc bald komplett überwacht

Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde mittels von installierten Sensoren gemessen, wie viele Personen sich die Saison über am Strand Es Trenc aufhalten. Noch bevor das endgültige Ergebnis veröffentlicht wurde, was Ende Mai der Fall sein soll, wie die „Ultima Hora“ berichtet, stehe bereits fest, dass ebenfalls Ende Mai auch die letzten Sensoren zur Erfassung angebracht werden sollen. Damit ist die Überwachung an diesem beliebten Mallorca-Strand dann komplett abgedeckt.

++ Urlaub auf Mallorca: Expertin warnt – „Macht solche Vorfälle öffentlich“ ++

Denn auch wenn es bis zum Endergebnis noch ein paar Wochen dauert, liegen erste Daten und Schlussfolgerungen bereits vor. So kam heraus, dass die Anzahl der WLAN-Sensoren nicht ausreichte, um den kompletten Strand abzudecken. Somit wird die Anzahl von fünf Sensoren auf acht aufgestockt. Auch die Rettungsschwimmer-Türmchen sollen dem Bericht zufolge mit den letzten Sensoren ausgestattet werden.

Überfüllte Strände stellen Problem dar

Um verlässliche Daten in Echtzeit erhalten zu können, werden zukünftig historische Mobilfunkdaten empfangen. Sie dienen dazu, um aktuelle Systeme zu kalibrieren und die Genauigkeit von Echtzeitschätzungen zu verbessern. Welche konkreten Maßnahmen aus den erfassten Daten abgeleitet werden, sobald die Analyse dieser endgültig abgeschlossen ist, ist noch unklar.

Apropos Überwachung: Die wird es in der Saison 2025 auch am Ballermann geben. Ab dem 17. April wird die Playa de Palma durch regelmäßige Polizei-Patrouillen strenger kontrolliert. Auf der Schinkenstraße wurden zudem Kameras installiert, die ebenfalls bis November alle Passanten auf Schritt und Tritt verfolgen werden (hier mehr dazu).