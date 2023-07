Die einen jubeln, die anderen schmollen. Denn: Eine Regel, die bisher auf Mallorca galt, wurde gestrichen. Sie bezog sich jeher auf die Außenbereiche der dort angesiedelten Restaurants. Ihr Wegfall betrifft sowohl Einwohner als auch jene, die lediglich während ihres Urlaubs vorbeikommen.

Sie alle haben nun mehr Freiheiten. Aber wie das so mit der Freiheit ist: Das Ausleben der Eigenen schränkt die der Anderen ein. Und so musst du dich ab sofort im Urlaub auf Mallorca mit den neuen Gegebenheiten und den Menschen dort arrangieren.

Urlaub auf Mallorca: Das ist wieder erlaubt

Was in Deutschland vielerorts erlaubt ist, war auf Mallorca seit Beginn der Corona-Zeit verboten. Doch jetzt nicht mehr! Auf den Terrassen der Insel-Restaurants darf wieder geraucht werden. Raucher können sich freuen und wieder nach Lust und Laune eine Zigarette zum Kaffee genießen.

Doch sicher finden das nicht alle Urlauber cool, wenn am Nachbartisch geraucht werden darf – vor allem, wenn sie selber Nichtraucher sind. Es könnte dem ein oder anderen schon der Appetit vergehen, wenn beim Essen der Rauch rüberweht. Da dürfte bald sprichwörtlich dicke Luft zwischen den Urlaubern herrschen.

Corona-Regeln endgültig verabschiedet

Auch auf den Nachbarinseln rund um Mallorca ist das Rauchen auf Gastronomieterrassen erlaubt worden. Teils hatten einige autonome Regionen in Spanien das Gesetz bereits im Frühjahr 2022 rückgängig gemacht. Doch wollte die Balearen-Regierung daran festhalten, nicht zuletzt aufgrund der zu dieser Zeit noch immer geltenden Corona-Schutzverordnung.

Da diese aber nicht mehr greift, gibt es nicht länger einen Grund für das Verbot. So muss auch in Krankenhäusern oder Apotheken auf Mallorca keine Maske mehr getragen werden, wie unter anderen das „Mallorca Magazin“ berichtet. Es ist also alles wieder wie vor Corona. Es bleibt lediglich die Erinnerung an eine der schlimmsten Pandemien der Post-Moderne.