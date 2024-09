Urlaub auf Mallorca: Irre Entdeckung an der Playa de Palma! Touristen zücken sofort ihr Handy

Eine ganz besondere Entdeckung an der Playa de Palma von Mallorca erregt die Aufmerksamkeit von Dutzenden Urlaubern.

Sofort werden sämtliche Handys gezückt, um Bilder zu machen. Was genau die Mallorca-Urlauber in den Bann zieht, erfährst du hier bei uns.

Urlaub in Mallorca: Touristen bleiben plötzlich an der Playa stehen

Die Playa de Palma ist eine der beliebtesten Anlaufstellen für Mallorca-Urlauber. Egal ob es um den Strandurlaub oder den Party-Trip geht. Denn der lange Strand lädt zum Sonnenbaden und Schwimmen im Meer ein. Wer feiern will, findet hier DIE Partylocations. Am Ballermann herrscht zu jeder Tageszeit Trubel. Mal fährt der „Playa-Charlie“ mit seinem Dreirad vorbei oder Marc Eggers läuft vor dem Megapark entlang. Doch dieser Tage sorgt eine ganz andere Sache für große Aufmerksamkeit bei den Mallorca-Urlaubern.

Denn direkt am Strand unweit des Bierkönigs entfernt, bleiben etliche Touristen stehen und zücken sofort ihre Handys. Beim genauen Hinsehen wird auch schnell klar, warum. Eine rund 1,50 Meter hohe Sandburg erhebt sich – wobei das Wort „Burg“ hier die falsche Bezeichnung ist, eigentlich ist es eher ein ganzes Schloss, welches auf einer Art Plattform errichtet wurde. Zu lesen ist „Mallorca 2024“. Wer das Kunstwerk erschaffen hat, ist allerdings unklar. Als wir die Sandburg erreichten, war bis auf die Menschen, die begeistert ihre Smartphones zückten, niemand da.

Mallorca-Urlauber bleiben an der Playa de Palma stehen, um ein Foto von dem sandigen Kunstwerk zu schießen. Foto: Vanessa Schubert

In den sozialen Medien wird das sandige Kunstwerk bereits als neuer Foto-Hotspot gehyped. Dutzende Fotos sind in Mallorca-Facebook-Gruppen zu finden. Darunter etliche Kommentare, die nach dem genauen Ort fragen und sich anschließend auch direkt auf den Weg dorthin machen wollen. Wer kein Foto mehr vom sandigen Kunstwerk ergattern konnte, muss sich nicht ärgern. Immer mal wieder taucht die „Mallorca-2024“- Sandburg an der Playa de Palma auf.