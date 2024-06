Urlaub auf Mallorca: Deutsche Passagiere ereilt die Nachricht im Flugzeug

Die Urlaubssaison ist in vollem Gange. Dabei ist auch 2024 bei einigen Reisenden das Ziel Mallorca wieder ganz hoch im Kurs. Auf der Sonneninsel der Balearen landen spätestens jährlich ab Mai nahezu im Minutentakt Flugzeuge mit neuen Urlaubern an Bord.

Auch aus der deutsche Hauptstadt Berlin wurde angereist. Am vergangenen Freitagabend (14. Juni) erreichte die Passagiere an Bord über den Wolken jedoch eine ganz bestimmte Nachricht.

Auch interessant: Mallorca: Kurz vor EM-Auftakt – Fußball-Fans mit deutlichen Worten

Urlaub auf Mallorca: Passagiere werden an Bord überrascht

Um kurz nach 20 Uhr rollte die Easyjet-Maschine am Flughafen BER in Richtung Startbahn. Eigentlich ein gutes Zeichen, dass man rund drei Stunden später pünktlich in Palma landet – zugleich aber auch die Tatsache, dass man das erste Spiel der deutschen Nationalelf bei der EM 2024 komplett verpassen wird. Für mehrere Fluggäste an Bord ein regelrechtes Desaster.

So hatten sich mehrere junge Männer bereits in ihre Trikots geworfen und auch ein Frauen-Trio an Bord konnte mit seinen Deutschland-Sonnenbrillen und der Gesichtsbemalung nicht leugnen, dass es den Auftakt der Europameisterschaft nur zu gern live verfolgen würde. Völlig abgeschottet von der restlichen Welt ereilte die Passagiere dann aber über den Wolken die überraschende Nachricht.

Urlaub auf Mallorca: Pilot verkündet freudige Nachricht

„Wer den aktuellen Stand des Spiels zwischen Deutschland und Schottland nicht erfahren möchte, sollte jetzt besser weghören“, teilte der Pilot kurz vor 22 Uhr über die Lautsprecher mit. Anschließend verkündete er den erfreulichen Halbzeitstand von 3:0 für die deutsche Nationalelf.

Mehr News:

Und selbst wer das Ergebnis nicht hören wollte, dürfte spätestens dann Bescheid gewusst haben – denn: Der Großteil der Reisenden konnte sich mit Klatschen und Jubelschreien nicht mehr zurückhalten. Mit reichlich Rückenwind gelang es dem Piloten dann sogar noch, die Maschine früher als geplant in Palma zu landen, sodass die letzten Minuten des Spiels noch an den Handybildschirmen und mit festem Boden unter den Füßen verfolgt werden konnten.

Deutsche Urlauber überzeugt: Von der Landebahn direkt an den Ballermann

Der deutliche Sieg musste natürlich auch gefeiert werden. „Wir gehen jetzt erstmal zum Anstoßen in den Bierkönig“, verriet Franzes mit ihrem Gepäck und zwei weiteren Freundinnen im Schlepptau gegenüber unserer Redaktion. Und auch bei der männlichen Reisegruppe von Fußballfans stand der Plan fest: Vom Flughafen direkt an den Ballermann. Besser könnte der Urlaub doch gar nicht starten.