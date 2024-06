Mallorca: Kurz vor EM-Auftakt – Fußball-Fans an der Playa mit deutlichen Worten

So langsam wird es ernst. Millionen Fußball-Fans schauen ab Freitag (14. Juni) nach Deutschland, um die EM 2024 zu verfolgen. Nicht nur in der Heimat macht sich Euphorie breit. Auch im 17. Bundesland scharren die deutschen Urlauber bereits mit den Hufen und können es kaum erwarten.

Am Ballermann wird die Vorfreude auf die bevorstehende Heim-EM besonders deutlich. Überall sieht man Urlauber in den Trikots der Nationalmannschaft, Fan-Gesänge hallen über die Playa de Palma und vor den großen Lokalen bilden sich bereits vor Anpfiff schon Menschentrauben. Unsere Redaktion hat die Stimmung auf Mallorca gecheckt – und kommt zu einem eindeutigen Fazit.

Mallorca: Public-Viewing an jeder Ecke

Am Ballermann scheinen die meisten Urlauber es kaum erwarten zu können, dass das erste Spiel der EM um 21 Uhr angepfiffen wird. Es dürfte also keinen wundern, dass das Eröffnungsspiel gegen Schottland auch überall an der Playa de Palma gezeigt wird. Allen voran in den Party-Hochburgen Megapark und Bierkönig.

Aber auch in Restaurants und kleinen Bars sind Bildschirme aufgebaut, um den zahlreichen deutschen Touristen das erste Spiel der Europameisterschaft zeigen zu können. Wie das Spiel ausgeht, bleibt abzuwarten. Was jedoch sicher ist: Am Ballermann könnte die Stimmung besser kaum sein.

Mallorca: Fußball-Fans außer Rand und Band

Viele deutsche Touristen sind sich sicher, dass Deutschland das Eröffnungsspiel gegen Schottland gewinnen wird. „Die Nationalmannschaft muss das erste Spiel einfach gewinnen. Ich hoffe auf ein 3:0, das wäre mal ein guter Start“, erzählt ein Fußball-Fan. Ein weiterer behauptet: „Das ist die beste deutsche Mannschaft, die wir seit Jahren hatten. Das muss einfach was werden!“

Es gibt aber auch kritische Stimmen an der Playa de Palma. „Wenn die so spielen, wie bei den Testspielen, dann kann das nichts werden“, sagt ein skeptischer Fan. Schauen wird er natürlich trotzdem – gemeinsam mit Tausenden anderen Mallorca-Urlaubern, die auf den Sieg der deutschen Elf hoffen.