Hiobsbotschaft für Mallorca-Urlauber! Neue Auto-Regel lässt ihnen das Lachen vergehen

Die Urlaubssaison neigt sich für Schönwetter-Touristen auch auf Mallorca so langsam dem Ende entgegen. Viele Reisende bekamen das schon am Samstagmorgen (26. Oktober) ganz deutlich zu spüren, denn das Wetter auf der Sonneninsel war plötzlich auf Voll-Herbst umgeschlagen. Hier mehr dazu >>>.

Jetzt vergeht Touristen aber noch aus einem ganz anderen Grund das Lachen. Denn nun erfahren sie von einer neuen Auto-Regel, die den Urlaub auf Mallorca künftig für immer verändern wird.

Auto-Limit im Urlaub auf Mallorca

Denn auf Mallorca soll künftig ein Auto-Limit erwirkt werden. Wie eine aktuelle Studie, die dem Inselrat vorliegt, ergeben haben soll, ist die Verkehrsbelastung auf der Baleareninsel enorm. Das liege zum einen an der großen Menge an Fahrzeugen, die per Schiff nach Mallorca kommen. Zum anderen ist laut „Mallorca Zeitung“ die genaue Anzahl der Mietwagen auf der Insel unklar.

Zu Hochzeiten im Sommer sollen laut der Studie zwischen 90.000 und 120.000 Fahrzeuge mehr auf Mallorca unterwegs sein, als für das Straßennetz eigentlich vorgesehen sind. Per Fähre waren allein über 320.000 Privatfahrzeuge an den Häfen der Baleareninsel angekommen. Das waren im Vergleich zu 2017 satte 108 Prozent mehr. Und die Tendenz ist steigend.

HIER ist die Regel schon bittere Realität

Während Einheimische von der neuen Auto-Regel ausgenommen wären, ist es für Urlauber auf Mallorca ein herber Schlag. Denn egal, ob man hier einen Zweitwohnsitz hat oder mit dem eigenen Privatfahrzeug lediglich auf die Sonneninsel reisen will – das Auto-Limit soll ihre Anreise begrenzen. Das ist aber noch nicht alles.

Denn außerdem sollen Urlauber laut Inselrat künftig auch noch zu allem Übel zur Kasse gebeten werden. Wer nicht auf Mallorca lebt, soll eine Gebühr für die Einreise zahlen. Auf der Touristen-Insel Formentera sind die Extrakosten bereits bittere Realität. Bald könnte auch Mallorca die neue Auto-Regel einführen.