Urlaub auf Mallorca: Touristen ausgerechnet hier übel abgezockt? „Luxus-Toilette“

Urlauber auf Mallorca dürfte gerade am Ballermann so schnell nichts erschüttern. Denn wer schon mal in der Partyregion der Baleareninsel war, der weiß, dass es hier – gerade zu Hochzeiten im Sommer – ganz schön wild hergehen kann.

Doch einer Touristin klappte jetzt in ihrem Urlaub auf Mallorca die Kinnlade herunter. Schuld daran war ein Schild, das vor einem Lokal aufgestellt worden war. Handelt es sich dabei um ein neues Abzock-Manöver?

Urlauberin auf Mallorca perplex!

Die Ferienregion „Calas de Mallorca“ ist gerade bei deutschen Touristen, die nicht den typischen Ballermann-Urlaub erleben wollen, beliebt. Rund 67 Kilometer von der Insel-Hauptstadt Palma entfernt, lässt sich in der Küstenregion im Osten von Mallorca ein Mix aus malerischen Kalkfelsen und dem Mittelmeer erleben.

An dem beliebten Touri-Ort machte eine Urlauberin jetzt aber eine irre Entdeckung. „Luxus Toilette in Calas de Mallorca“, schrieb sie zu einem Bild von einem Schild dazu. Auf diesem ist deutlich zu lesen: „WC 5 €. Baño (zu deutsch: Badezimmer) 5 €.“ Die Frau blieb nach ihrer Entdeckung perplex zurück!

Dieses Schild sorgt unter Urlaubern auf Mallorca jetzt für gemischte Gefühle! Foto: Privat

Mallorca-Urlauber mit gemischten Gefühlen

Doch handelt es sich um eine Luxus-Offensive oder etwa um eine dreiste Touristen-Abzocke? Mallorca-Urlauber scheinen sich bei dem Anblick auf Facebook uneins zu sein. Während so etwa einer deutlich wird, dass „der Preis völlig überzogen“ sei, erklärt ein anderer: „Find ich für ‚Nicht-Gäste‘ ok. Ob jetzt 5 € angemessen sind, lässt sich bestimmt darüber streiten. Klopapier, Reinigung, Wasser, Seife usw. kosten ja auch was. Und – nicht zu vergessen – für Gäste des Lokals mühsam, wenn da dann ständig eine Kolonne ansteht und das Klo dreckig ist.“

Mittlerweile hat der Facebook-Beitrag zur „Luxus Toilette“ über 120 Kommentare gesammelt. Am Ende bleibt es wohl jedem Urlauber auf Mallorca selbst überlassen, ob die Not wirklich so groß ist, dass man fünf Euro dafür investieren will.