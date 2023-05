Urlaub auf Mallorca: Gefahr für Touristen droht schon am Flughafen – dramatischer Vorfall!

Der Urlaub auf Mallorca beginnt für viele Menschen erst so richtig im Hotel oder Ferienhaus, wenn die Koffer ausgepackt sind und man sich die erste Erfrischung gönnt. Davor müssen Reisende noch einige Strapazen auf sich nehmen, bis sie endlich am Ziel sind – und eine Etappe auf diesem Weg birgt eine große Gefahr.

Wenn Reisende am Flughafen in Palma nicht gut aufpassen, kann der Urlaub auf Mallorca kurz danach bereits beendet sein.

Urlaub auf Mallorca: Achtung am Flughafen!

Für die meisten Urlauber geht es vom Flughafen Palma für den eigentlich Urlaub auf Mallorca noch ein ganzes Stück in Richtung Landesäußeren, schließlich gönnen sich viele eine Unterkunft nahe dem Meer. Am Flughafen warten daher schon jede Menge Taxis auf die ankommenden Touristen – doch Taxi ist dabei nicht gleich Taxi.

So herrscht in diesem Jahr ein besonders erbitterter Krieg zwischen Fahrern von offiziellen Anbietern und Beförderungsunternehmen und denen ohne offizielle Lizenz – auch „Piraten-Taxis“ genannt. Laut „Mallorca Magazin“ sprechen die Mitarbeiter der illegalen Transportunternehmen Urlauber bereits im Ankunftsterminal an, während die offiziellen Fahrer die Touristen erst am Taxistand vor dem Flughafen-Gebäude umwerben.

Die inoffiziellen Fahrer mögen Urlauber mit niedrigeren Preisen und einem vermeintlich seriösen Auftreten (weißes Hemd und Visitkarten) eher anlocken, doch sie stellen auch eine große Gefahr für diese dar.

Urlaub auf Mallorca: Mann in „Piraten-Taxi“ ausgeraubt

Erst vor einigen Tagen musste ein Mann seine Fahrt mit einem „Piraten-Taxi“ bitter bereuen. Der Tourist wurde in Magaluf von zwei Fahrern mit dem Taxi abgeholt, die sich die Fahrt im Voraus bezahlen lassen. Am Ziel, einem Hotel in Peguera, angekommen überfielen die Spanier ihren Kunden und nahmen ihm Kreditkarten und Handy ab, berichtet die spanische Zeitung „Ultima Hora“.

Der mittellose Tourist flüchtete sich in das Hotel, die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten entdeckten die Spanier, die sich bereits wieder auf dem Rückweg nach Magaluf befanden und konnten sie stellen. Auch wenn der Tourist seine Habseligkeiten dadurch wieder bekommen hat – der Schock dürfte seinen gesamten Urlaub auf Mallorca überschatten.