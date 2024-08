Urlaub auf Mallorca: Schock nach Strandbesuch – Blondinen sollten aufpassen!

Auch im Jahr 2024 haben wieder viele Deutsche einen Urlaub auf Mallorca gebucht. Bei sommerlichen Temperaturen deutlich über der 30-Grad-Marke lässt es sich wohl am besten am Strand oder am Hotel-Pool aushalten.

Und der Urlaub auf Mallorca will natürlich am liebsten auch auf schönen Bildern festgehalten werden. Doch ein kleiner Fehler könnte für eine bitterböse Überraschung sorgen.

Urlaub auf Mallorca: Friseurin mit dringender Warnung

Dein Urlaub auf Mallorca rückt immer näher und auf den Erinnerungsbildern möchtest du gerne top gestylt aussehen? Diesen Wunsch verspüren viele Urlauber und machen sich deshalb extra kurz vor der Abreise einen Termin beim Friseur. Doch Sarah Trienen, eine Friseurin aus NRW, spricht nun eine Warnung an alle Blondschöpfe aus.

„Ich würde nicht direkt vor dem Urlaub mit frischen Strähnen arbeiten. Das ist pure Chemie für dein Haar, deine Schuppenschicht öffnet sich dadurch extrem und es wird poröser. Wenn das Haar dann viel mit Sonne und Salzwasser in Kontakt kommt, kann das nochmal zusätzlich schädigen“, erklärt die 32-Jährige gegenüber dieser Redaktion.

DAS sollten vor allem Blondschöpfe beachten

Und die direkte Sonnenbestrahlung in Kombination mit dem Wasser könnte verheerende Folgen haben – am Strand und auch in der Unterkunft. „Hotelanlagen mit Pool sind auch nochmal besonders, weil chemische Reaktionen mit Chlor und frisch gefärbten Haaren können schnell mal einen Grünstich geben“, so die Expertin.

Diese Gefahr besteht im Urlaub auf Mallorca und anderen schönen Orten übrigens auch beim Duschen. Deshalb rät die Friseurin nach dem Duschgang eventuell nochmal mit einer Flasche Trinkwasser über die Haare zu gehen, damit das Chlor nicht in den Haaren bleibt. Bei Pflegeprodukten sollten Nutzer am besten auf einen UV-Filter, Hitzeschutz und Feuchtigkeit achten, so der Tipp.